Diego Aguirre tras la goleada de Peñarol a Boston River: "Hace tiempo no terminábamos un partido con cierta tranquilidad" y los elogios a Leonel Jaime

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , celebró la goleada 3-0 a Boston River por el Torneo Intermedio en la conferencia de prensa post partido, y valoró que hacia tiempo que el equipo no terminaba un partido "con cierta tranquilidad".

"Por momentos jugamos bien, son todos rivales difíciles, pero hace tiempo no terminábamos un partido con cierta tranquilidad. A pensar en el próximo partido", expresó el técnico.

Para Aguirre es "indudable" que los favoreció la derrota de Nacional ante Wanderers de este viernes, pero remarcó que "lo más importante" era que estuvieran "a la altura" y mostrar "cosas buenas".

"Yo rescato algunas cosas del equipo y algunas situaciones del equipo que te dan esperanza y te dan ilusión", continuó el DT, que en ese momento comenzó a elogiar al argentino Leonel Jaime, figura del encuentro.

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"El chico Jaime mostró una personalidad... atrevido, juega, lo aplaudió todo el estadio. Tiene que haber una conexión con la tribuna y seguramente va a darnos muchas alegrías", destacó.

Al argentino lo ve "en cualquier posición del ataque", pero "más por fuera", ya que "es la posición natural de él". "Hoy como pusimos a (Luis) Angulo lo tiramos para adentro y también lo puede hacer bien", agregó.

En ese sentido, indicó que el cambio de punta de Jaime y Javier Cabrera a la mitad del primer tiempo fue porque el segundo "tiene más retroceso" y necesitaban más marca por la izquierda, pero Aguirre también sabía que el argentino "puede jugar por derecha" de buena manera y necesitaban generar situaciones de gol. Pocos minutos después Jaime arrancó la jugada del primer gol por derecha, y Cabrera fue el encargado de la asistencia a Eduardo Darias.

"Hubo algunos jugadores que tuvieron un gran partido. Generalmente hablo del equipo, pero el Indio Fernández hizo un partidazo, cubrió todo, lo precisaba. Son jugadores que vamos ganando en su rendimiento y de a poco tenemos que ir retomando la senda de los triunfos", sentenció.

Las lesiones de Lemos y Trindade, y una posible salida

Mauricio Lemos contra Agustín Aguirre en el partido entre Peñarol y Boston River Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Aguirre fue consultado sobre una posible salida de Gastón Togni, que en principio estaba entre los convocados para este partido pero luego fue sustituido por Kevin Rodríguez.

"Hay jugadores que están llegando, como es el caso de (Thiago) Espinosa, y está la posibilidad de que algún jugador pueda salir. Estamos esperando que termine el periodo de pases, que es largo", respondió al respecto.

Tras ello, le preguntaron sobre cómo está Mauricio Lemos, que se retiró lesionado y fue visto con hielo en una de sus rodillas. "Lemos tuvo un golpe y entró Franco (Romero) por él. Me gustó el gol que hizo y como lo gritó. Mauricio va a estar bien", contestó.

Por otra parte, indicó que Jesús Trindade "tiene una lesión muscular" (desgarro) y va a estar "varios partidos afuera". En ese sentido, valoró que a Eric Remedi "le queda un partido de suspensión".