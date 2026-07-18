Thiago Espinosa llegó a Uruguay para convertirse en nuevo jugador de Peñarol: "Cuando me llamaron de vuelta no lo dudé"

El lateral uruguayo Thiago Espinosa llegó este sábado por la mañana a Uruguay para convertirse en nuevo jugador de Peñarol , a donde llegará cedido desde el América de México .

En una rueda de prensa realizada en el Aeropuerto de Carrasco , Espinosa destacó su alegría por llegar a Peñarol, club del que es hincha y en el que se formó antes de que el Mirasol lo liberara y recalara en Racing, donde debutó en Primera y logró el pase a México.

"No es solo mi sueño, es el sueño de mi familia, de mis amigos y de todos los que me conocen y saben lo que luché durante diez años para debutar en Peñarol. Estoy muy contento de llegar al club del que soy hincha. Ahora hay que meterle y a fin de año salir campeón", expresó Espinosa.

El lateral de 21 años destacó que durante su semestre en el América ganó "en lo físico y también en lo técnico" , y destacó que aunque en Uruguay "no se mira mucho", el fútbol mexicano "es muy rápido, muy dinámico y además tenés que adaptarte a la altura".

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Según Espinosa, con esta cesión busca sumar "minutos" que entiende no iba a tener en el club mexicano. "Empezamos a buscar equipos y cuando apareció la opción de Peñarol no dudé ni un segundo. Más todavía porque me llamó Diego" Aguirre, contó el uruguayo, que indicó que el entrenador le dijo que se "concentrara" para buscar el campeonato a fin de año.

"Cuando me llamaron de vuelta no lo dudé. Estuve diez años en Peñarol, hice la mayoría de mis amigos ahí y los funcionarios siempre fueron muy buenos conmigo. Es una alegría volver y reencontrarme con todos", continuó.

Incluso, marcó que charló sobre la decisión con Guillermo Almada, entrenador uruguayo que llegó al América para este semestre: "Me dijo que me iba a servir para tener minutos y que cuando vuelva voy a estar más maduro. Yo también creo que era la opción correcta".

El futbolista destacó que está "al cien por ciento" y que puede aportarle "velocidad, desborde, centros" a Peñarol. Consultado sobre cómo será pelear el puesto con el capitán Maximiliano Olivera, indicó que espera que sea "una competencia sana". "Donde me toque aportar voy a estar dando mi granito de arena", concluyó.