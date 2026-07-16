Así se juega la sexta fecha del Torneo Intermedio, con Nacional, el viernes, y Peñarol buscando el pase a la final; mirá todos los detalles

Peñarol buscará este fin de semana en la penúltima fecha de la fase de grupos del Torneo Intermedio dar un nuevo paso hacia la final de este certamen, mientras que Nacional saltará al campo con un ojo puesto en la victoria y otro en los dieciseisavos de la Copa Sudamericana.

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Este viernes, en uno de los juegos que abrirá la fecha, el tricolor recibirá a Montevideo Wanderers con la misión de ganar para seguir con opciones de acabar en lo más alto del Grupo B y de esa forma acceder a la final.

En este momento, Deportivo Maldonado lidera dicha zona con 11 puntos, mientras que Nacional suma 10. Más abajo, Montevideo Wanderers y Montevideo City Torque tienen nueve, Albion cinco, Juventud cuatro y Danubio cierra junto a Progreso con tres cada uno.

Más allá de esto, los dirigidos por Jorge Bava afrontarán su próximo partido mirando de reojo hacia la Copa Sudamericana , certamen por el que el próximo martes recibirán en casa al argentino Tigre.

Diego Aguirre tendrá un alta importante y una baja de peso en Peñarol para enfrentar a Boston River el sábado por el Torneo Intermedio para mantener la punta en su grupo

Las posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras el cierre de la quinta fecha

El tricolor es uno de los dos equipos uruguayos que tendrán actividad internacional en el segundo semestre del año y en caso de clasificar a la próxima ronda se medirá con el otro: Montevideo City Torque.

También por el Grupo B, Albion recibirá el viernes a Juventd, mientras que el sábado se jugará el partido Progreso-Deportivo Maldonado y el lunes el encuentro Montevideo City-Danubio.

Peñarol ante Boston River el sábado

Mientras tanto, por el Grupo A, Peñarol recibirá el sábado a Boston River buscando una victoria que le permita seguir en lo más alto.

Abel Hernández Foto: Dante Fernández/Focouy

Pese a que en la última fecha no pasó del empate en el juego que disputó frente a Racing, el conjunto de Diego Aguirre mantuvo el primer lugar con diez puntos, dos más que los que tienen Cerro Largo y Central Español.

Más abajo, Racing tiene siete, Cerro seis, Boston River y Liverpool cinco y Defensor Sporting tres.

Este domingo, Central Español recibirá a Cerro Largo y Racing visitará a Cerro, mientras que el lunes se cerrará la etapa con el partido Defensor Sporting-Liverpool.

Partidos de la sexta fecha del Torneo Intermedio:

Día Hora Partido Cancha Árbitro Asistentes VAR Viernes 17 de julio 15:00 Albion-Juventud Franzini Santiago Motta Mathías Muniz, Matías Rodríguez y Federico Modernell (4°) Christian Ferreyra y Marcelo Alonso Viernes 17 19:30 Nacional-Wanderers Gran Parque Central Andrés Matonte Agustín Berisso, Nicolás Piaggio y Eduardo Varela (4°) Diego Dunajec y Pablo Llarena Sábado 18 12:30 Progreso-Deportivo Maldonado Paladino Esteban Ostojich Horacio Ferreiro, Gustavo Lisboa y Jonathan De León (4°) Yimmy Álvarez y Santiago Fernández Sábado 18 16:00 Peñarol-Boston River Campeón del Siglo Javier Burgos Andrés Nievas, Marcos Rosamen y Leandro Lasso (4°) Antonio García y Richard Trinidad Domingo 19 10:00 Central Español-Cerro Largo Palermo Javier Feres Martín Soppi, Sebastián Silvera y Marcelo García (4°) Andrés Cunha y Agustín Berisso Domingo 19 13:00 Cerro-Racing Tróccoli Hernán Heras Pablo Llarena, Julién Pérez y Kevin Fontes (4°) Daniel Rodríguez y Alberto Píriz Lunes 20 17:00 M. City Torque-Danubio Charrúa Gustavo Tejera Carlos Barreiro, Carlos Roca y Marcio Sierra (4°) Jonathan Fuentes y Diego Riveiro Lunes 20 20:00 Defensor Sporting-Liverpool Franzini Mathías De Armas Nicolás Tarán, Federico Piccardo y Anahí Fernández (4°) Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui

Encuentros de la sexta fecha del Torneo Intermedio por grupo

Grupo A:

18.07: Peñarol-Boston River.

19.07: Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing.

20.07: Defensor Sporting-Liverpool.

Grupo B:

17.07: Albion-Juventud, Nacional-Montevideo Wanderers.

18.07: Progreso-Deportivo Maldonado.

20.07: Montevideo City Torque-Danubio.