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Darwin Núñez busca su regreso a Europa y su representante se comunicó con un grande de ese continente

El delantero de la selección uruguaya saldrá de Al-Hilal de Arabia Saudita en este mercado de pases, pese a que tiene contrato hasta junio de 2028

15 de julio de 2026 15:41 hs
Darwin Núñez

Darwin Núñez

Foto: @Alhilal_FC

El futuro de Darwin Núñez entra en una zona de definiciones y promete ser uno de los grandes idas y vueltas de este mercado de pases. El delantero uruguayo de 27 años tiene una postura sumamente clara respecto a su carrera: quiere dejar atrás su etapa actual y concretar su regreso al fútbol de máxima competitividad en Europa.

En este contexto de búsqueda activa de un nuevo destino, el entorno del artiguense comenzó a mover las fichas.

Según informan medios de Turquía, el agente del futbolista ya se puso en contacto con la directiva de Fenerbahce, uno de los gigantes de ese pais, para ofrecer los servicios del atacante de la selección uruguaya.

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Si bien la propuesta resulta sumamente tentadora por las condiciones futbolísticas de Núñez, en las oficinas del club amarillo y azul reina la cautela y aún no se ha tomado una determinación definitiva sobre dar el paso hacia adelante.

Una ingeniería económica compleja

Para que el desembarco de Darwin Núñez en Estambul pase de ser un mero ofrecimiento a una transferencia real, se deben alinear varios planetas en el plano financiero-financiero.

El primer gran condicionante radica en las pretensiones económicas del propio jugador. Fenerbahce no está en condiciones de equiparar los números que el delantero percibe actualmente, por lo que una de las condiciones innegociables para avanzar en su fichaje es que acepte una rebaja sumamente significativa en su salario.

Por otra parte, la directiva del Fenerbahce se encuentra evaluando el tablero de manera integral.

Antes de emitir una respuesta formal al entorno del uruguayo, la institución evaluará detalladamente el panorama del mercado, lo que incluye analizar las expectativas de Al-Hilal, que pese al acuerdo con el futbolista para su desvinculación, pretenderá percibir una buena tajada por su ficha.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el deseo de Darwin Núñez de volver a brillar en las noches europeas pesa más que los millones de otras ligas, y si el Fenerbahce decide finalmente apostar fuerte por los goles del delantero celeste.

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