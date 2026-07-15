Revancha carbonera: Peñarol busca repatriar a un futbolista que siempre quiso debutar en Primera con el club, y no pudo

Peñarol se mueve con velocidad en el mercado de pases y tiene un objetivo claro para reforzar su defensa: concretar el regreso de Thiago Espinosa. El lateral izquierdo, surgido de las divisiones formativas de la institución, está muy cerca de pegar la vuelta y tener su esperada revancha en el club que lo vio nacer futbolísticamente, según confió una fuente del club a Referí.

Actualmente en América de México , las negociaciones entre los clubes ya están en marcha y hay un acuerdo económico por el salario del futbolista.

La intención de los aurinegros es incorporar al jugador a través de un préstamo por un año , una fórmula sumamente atractiva para la economía de la institución.

Sin embargo, para que el pase se termine de sellar, aún restan definir dos aspectos clave: el plazo exacto de la cesión (si será por seis meses o un año completo) y qué porcentaje de la ficha salarial del futbolista asumirá el club mirasol.

Manuel Ugarte fue operado con éxito de su rodilla izquierda y comienza ocho meses de recuperación en Manchester United; mirá quién le abonará el salario en ese lapso

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal tras el partido España-Francia, propiedad que antes perteneció al exfubolista Gerard Piqué y la estrella colombiana Shakira

Una historia con sabor a revancha

Para Thiago Espinosa, este regreso representa una oportunidad dorada. A pesar de haber realizado todo el proceso formativo en Peñarol, el lateral coloniense nunca llegó a tener la chance de debutar ni ser tenido en cuenta en el primer equipo.

Matheuzinho y Thiago Espinosa de Racing Foto: Nelson Almeida / AFP

En busca de rodaje, en febrero de 2024 se vinculó para jugar en Racing, donde su gran nivel captó los ojos del fútbol internacional, tras jugar en muy buen nivel durante dos años.

En febrero de este año dio el gran salto al firmar con América de México. Sin embargo, el destino en uno de los gigantes aztecas no fue el esperado y cosechó muy pocos minutos en cancha.

La competencia en el mercado

Aunque Peñarol corre con la ventaja del sentido de pertenencia y el deseo del jugador de vestir de una vez por todas la camiseta aurinegra en Primera, la negociación no está libre de competencia.

El lateral de 21 años sigue gozando de buen cartel en el fútbol norteamericano y es pretendido por otros clubes de la Liga MX de México.

Las próximas horas serán clave para destrabar los porcentajes económicos y definir si el futbolista vuelve a usar la camiseta aurinegra.