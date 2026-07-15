Los 10 "trucos sucios" de Dibu Martínez para el diario inglés The Sun, el día del partidazo entre Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se encendió con un picante análisis de la prensa inglesa. El reconocido periódico británico The Sun centró sus focos en el arquero albiceleste, Emiliano "Dibu" Martínez, catalogando sus llamativas conductas en la cancha como una lista de "trucos sucios" diseñados específicamente para quebrar psicológicamente a los rivales.

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De cara al trascendental partido, el medio inglés advirtió a los futbolistas dirigidos por Thomas Tuchel sobre los comportamientos del actual arquero de Aston Villa.

A continuación, se detallan los 10 métodos señalados por el diario inglés sobre Emiliano "Dibu" Martínez, una de las figuras de Argentina:

1) La bienvenida hostil: invadir el espacio del pateador antes del penal para alterar su rutina de preparación.

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2) Provocaciones verbales: utilizar el "trash talk" o juegos de palabras directos para meterse en la cabeza del rival y asegurar que conoce su dirección de remate.

3) Demorar la entrega del balón: sostener y manipular la pelota el mayor tiempo posible antes de que se ejecute el disparo, retrasando el momento clave de tensión.

4) Alejar la pelota: lanzar el balón lejos del punto de penal para obligar al pateador a ir a buscarlo, rompiendo por completo su concentración.

5) Reclamos constantes al árbitro: protestar teatralmente de forma persistente para desviar el foco del pateador e instalar dudas sobre la validez del procedimiento.

6) Celebraciones exageradas: usar su imponente físico de 1,96 metros para festejar exageradamente y provocar una reacción emocional adversa en el rival.

7) Contacto visual inquebrantable: sostener una mirada desafiante y fija sobre los ojos del pateador durante su carrera de aproximación, ignorando el balón.

8) Uso intimidante de su físico: moverse activamente y bailar sobre la línea del arco, estirando los brazos para simular que cubre mucho más espacio.

9) Rol de villano: absorber positivamente el abucheo del público rival y transformarlo en combustible para potenciar su rendimiento bajo presión.

10) Rebotes calculados: dejar pelotas aparentemente fáciles sueltas en el área para tentar a los delanteros rivales a definir de manera apresurada bajo su trampa.

Para la prensa inglesa, estas conductas bordean e incluso desafían los límites del reglamento.

Sin embargo, para la selección argentina de Lionel Scaloni representan las herramientas de un arquero que domina los aspectos mentales del juego como pocos en el planeta.