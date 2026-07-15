"Sería inaceptable": Orsi reveló que habla "muy seguido" con Lacalle Pou, pero negó que le haya sugerido alejarse de la actividad pública

El presidente de la República, Yamandú Orsi , confirmó que mantiene conversaciones frecuentes con el expresidente Luis Lacalle Pou , aunque evitó revelar el contenido de esos intercambios y negó que el nacionalista le haya aconsejado alejarse de la actividad pública tras la polémica por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe.

" Yo hablo muy seguido con los expresidentes, fundamentalmente con Julio María Sanguinetti y con Luis Lacalle Pou . Cuando me encuentro con Luis Alberto Lacalle Herrera tenemos una buena conversación, pero no tengo ese diálogo tan fluido", afirmó este miércoles en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Las declaraciones llegan días después de que Informativo Sarandí (690 AM) informara que Orsi y Lacalle Pou habían mantenido una conversación telefónica luego de la controversia generada por la adquisición de la camioneta , que posteriormente fue donada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

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Lacalle Pou y Orsi mantuvieron una comunicación telefónica días atrás, luego de la polémica por la camioneta Hyundai

Orsi sostuvo que el contacto con Lacalle Pou no es una excepción y destacó que ese tipo de diálogo forma parte de la tradición política uruguaya. " Con el presidente Lacalle también estuve hablando antes de ayer. Son conversaciones bastante frecuentes, por suerte, porque en Uruguay es así ", señaló.

AHORA: HABLA EL PRESIDENTE ORSI | LA LLAMADA CON LACALLE POU "Hablo seguido con los expresidente, fundamentalmente con Sanguinetti y Lacalle Pou" "Anteayer hablamos con Lacalle Pou" "Fue una conversación privada" "Esta semana tuve una reunión con Sanguinetti" "No es así"… pic.twitter.com/sjS1xum96t

No obstante, aclaró que no hará públicos los contenidos de esas charlas. "De una conversación privada yo suelo no transmitir los contenidos, salvo que sí sea necesario que transmitamos un contenido", explicó.

El mandatario también descartó que durante el intercambio hayan hablado sobre la Rendición de Cuentas o sobre la decisión de la Coalición Republicana de no votar el proyecto en general. "No hablamos de eso, de verdad de eso no", respondió.

Según explicó, las conversaciones con los expresidentes suelen centrarse en asuntos de largo plazo. "Con ellos hablamos de cuestiones que son de más larga puntería, por decirlo de alguna forma", afirmó.

"Sería inaceptable"

Consultado sobre versiones que señalaban que Lacalle Pou le habría sugerido alejarse por un tiempo de la exposición pública tras la polémica por la camioneta, Orsi rechazó esa posibilidad.

"No, pero si eso fuera así, es inaceptable. ¿Cómo me voy a alejar de la actividad pública cuando tengo la responsabilidad que tengo?", respondió.

Ante una nueva pregunta sobre si el consejo habría sido reducir el contacto con los medios de comunicación, insistió en que no cree que Lacalle Pou le planteara algo de ese tipo.

"No se me ocurre, además, conociendo al presidente Lacalle, no se me ocurre que lo plantée. Podemos conversar de cosas de la vida", afirmó.

Reuniones con Sanguinetti

Orsi señaló además que también mantiene encuentros con otros referentes políticos, entre ellos el expresidente Julio María Sanguinetti.

"Esta semana tuve una reunión con Julio María Sanguinetti. O cuando me voy a la chacra con Pepe (Mujica), o ahora con Lucía (Topolansky)", comentó.

Según explicó, esos intercambios le permiten escuchar distintas miradas sobre la gestión de gobierno.

"De los veteranos, las cosas que a uno le dicen, uno las traduce y a veces se transforman en consejo. Uno toma o deja lo que el otro te plantea en distintos temas que uno conversa", sostuvo.

De todos modos, volvió a negar que alguno de ellos le haya sugerido apartarse temporalmente de la escena pública. "Consejo de que me retire un poco, sería inaceptable", concluyó.