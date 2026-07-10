La nueva función que permite deepfakes en Meta y que Orsi tiene desactivada: ¿es ilegal en Uruguay?

Meta lanzó Muse , un nuevo modelo de inteligencia artificial que permite crear imágenes generadas por inteligencia artificial a partir de las fotos de otros usuarios con solo etiquetarlos.

Para hacerlo alcanza con entrar a Meta.ai, escribir "crear una imagen" y arrobar a una cuenta pública.

El Observador probó la herramienta con cuentas de políticos uruguayos – Carolina Cosse, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Lacalle Pou – y el sistema permitía generar deepfakes. El único que no podía usarse era Orsi , la única cuenta que tenía desactivada la opción de compartir sus fotos y reels. El propio Mark Zuckerberg, dueño de Meta, también lo tiene desactivado.

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La reacción negativa fue inmediata. Meta inscribe automáticamente a los usuarios en la función y no les notifica cuando sus cuentas se usan para generar imágenes. Cientos de usuarios recurrieron a las redes para denunciarla y preguntar cómo desactivarla, informó el New York Times.

Un usuario definió la función como "una bomba de relojería para la privacidad a punto de estallar", mientras otros compartían plantillas para darse de baja.

Un portavoz de Meta respondió que las cuentas privadas y los menores de 18 años quedan excluidos, y que la función se desactiva "con tan solo un par de clics". "Tomaremos medidas contra cualquier contenido que infrinja nuestras Normas de la comunidad", añadió la empresa.

¿Es ilegal en Uruguay?

Gustavo Gómez, exdirector nacional de Telecomunicaciones durante el gobierno de Mujica, cuestionó a la empresa en X. Sostuvo que Meta "viola el derecho a la privacidad y el derecho de imagen".

"Zuckerberg decide que puede hacer plata usando nuestras fotos en #Instagram para crear imágenes con su IA, sin pedir autorización previa y expresa", escribió.

Gómez apuntó además contra el argumento de que la decisión queda en manos del usuario: "'El usuario tiene el control': nos carga la responsabilidad de cambiarlo manualmente. Debería ser al revés". Para darse de baja hay que entrar al perfil, tocar las tres barras, ir a "Compartir y reutilizar" y apagar la opción en Publicaciones y en Reels.

La abogada Agustina Pérez Comenale, especializada en datos personales, planteó a El Observador que el primer punto en discusión es si la regulación de cada jurisdicción alcanza a estas prácticas. Uno de los focos, señaló, está en el derecho de autor: las fotos que publica un usuario suelen considerarse obra protegida.

Que una cuenta sea pública no implica renuncia a la titularidad ni consentimiento implícito, aclaró. "No se está notificando, o sea, no se pide un consentimiento expreso, sino que por defecto se está seleccionando la opción", explicó, y agregó que el diseño debería ser inverso: que el usuario tenga que activarlo o dar un consentimiento expreso.

La abogada remarcó que "más allá de que la cuenta sea pública y esté abierta, eso no significa que se está haciendo una sesión de derechos ni que estás renunciando a tu autoría". Por eso, el uso no autorizado "choca contra lo que es tu derecho de autor exclusivo de reproducción y de transformación de la imagen".

Pérez Comenale diferenció el derecho de autor de los derechos personalísimos sobre la propia imagen, y remarcó que existen herramientas legales para reclamar por daño reputacional o desinformación. Esa protección, agregó, también alcanza a las marcas registradas y personas jurídicas.

Sobre el marco local, recordó que Uruguay protege estos derechos desde la Constitución —los artículos 72 y 7 sobre imagen e intimidad— y con la ley 18.331 de protección de datos, que "exige el consentimiento expreso y previo, informado" para usar o modificar los datos. Esa norma está inspirada en el GDPR europeo, el mismo marco que, según recordó, ya obligó a Meta a modificar la plataforma.