Los tres shocks que recibió la economía y las medidas que se tomaron para estar "en movimiento"

El equipo económico confía en una recuperación de la actividad pese a cerrar 2025 con un crecimiento menor al esperado . Como atenuante maneja que Uruguay recibió varios shocks que debió enfrentar con medidas, pero asegura que “la economía está en movimiento”.

Este miércoles una extensa delegación del Ministerio de Economía (MEF) y la OPP concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para realizar una presentación sobre el proyecto de Rendición de Cuentas que se discute en el Parlamento.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , recordó que la economía creció 1,8% en 2025 por debajo de la estimación de 2,6%, pero aclaró que el desempeño estuvo por encima del promedio de la última década. “El crecimiento de 2025 efectivamente fue menor al proyectado, pero eso no constituye un hecho anómalo ni reñido con la historia del país” , dijo ante los legisladores.

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“Acertar pronósticos económicos es algo muy complejo. Hay dos profesionales a los que se les pide hacer predicciones sobre el futuro y que tienen muy escasas condiciones para experimentar: los meteorólogos y los economistas ”, mencionó.

Los shocks y la economía en movimiento

Luego se refirió a los shocks negativos que se debieron enfrentar y que también formaron parte del contexto económico.

“Durante los meses en los cuales el gobierno ha estado en funciones ha tenido que disponer medidas para gestionar tres shocks importantes o relevantes”, mencionó.

El primer shock fue la sequía. Para este caso se postergó el aporte patronal rural al Banco de Previsión Social (BPS); la autorización del pastoreo en faja de rutas; las líneas de crédito para productores de distintas instituciones públicas; el apoyo técnico y la distribución de agua.

También las garantías de crédito para capital de trabajo -establecidas por el Sistema Nacional de Garantías para Empresas (SIGA)- y el uso de certificados de crédito de la Dirección General Impositiva (DGI) para la compra de combustible. Oddone indicó que ese tipo de medidas ya habían sido utilizadas en 2023 durante la anterior sequía.

Con el foco en lechería, pasturas y sequía

El segundo shock fue la apreciación del peso uruguayo que se verificó en la última parte del año pasado y que fue calificada como “espuria” por el ministro. “Espuria en el sentido de que estaba produciendo un desvío de la variación del peso en relación al dólar en comparación con lo que estaba pasando en el mundo”, explicó.

A comienzos del año pasado, el desempeño del peso frente a la divisa estadounidense se pareció bastante a la evolución del índice dólar (DXY, que compara a la moneda con otras seis globales). Sin embargo, en los últimos meses comenzó a notarse una divergencia en esa trayectoria y el peso uruguayo empezó a apreciarse más que las monedas que conforman el índice dólar, dijo el ministro.

Para subsanar la apreciación del peso se aplicaron medidas coordinadas entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. En el primer caso a través de una flexibilización del manejo monetario. Al mismo tiempo, el MEF coordinó acciones con las empresas públicas para anticipar la compra de dólares para obtener liquidez suficiente para enfrentar las compras de suministros que se iban a realizar a largo plazo.

Dólar hoy Getty Images

“La trayectoria del dólar estaba llevando la tasa de inflación inconvenientemente a la baja, de manera tal de generar un conjunto de distorsiones sobre la economía”, expresó Oddone.

En ese escenario recordó que los acuerdos salariales incluyen un componente de inflación prevista y una caída abrupta podría provocar afectaciones extraordinarias de rentabilidad con posible impacto en el empleo.

En la comisión mostró a los legisladores el recorrido del dólar entre el 23 de enero y el 7 de julio, que tuvo un aumento de la moneda estadounidense de 7,3%. Allí marcó que Uruguay fue uno de los países que más depreció su moneda en ese período.

El tercer shock fue el aumento del petróleo. Oddone expuso que la “intervención de Estados Unidos en Oriente Próximo” provocó que el barril de crudo pasara de US$ 70 hasta US$ 115 en promedio. Esa suba se disipó después, pero los nuevos ataques de Estados Unidos a Irán traen nuevas incertidumbres sobre precios de petróleo.

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“El shock de precios que enfrentó Uruguay durante los últimos cuatro meses fue de envergadura histórica, que por distintas razones el gobierno decidió que era necesario amortiguar”, señaló. Para eso se tomaron dos medidas. La primera fue utilizar la cláusula de excepción para la fijación del precio de los combustibles. La segunda fue aumentar de manera más pausada los valores de los combustibles domésticos en comparación con lo que la paridad de importación sugería.

“El gobierno decidió amortiguar el shock y para eso hizo uso de la espalda financiera del Estado, precisamente para evitar trasladar a la actividad económica -que crece a menor ritmo del que querríamos- eventos que introdujeran mayor incertidumbre”, indicó.

El ministro comentó que se debe seguir trabajando en la solución de algunos aspectos, pero afirmó que “la economía uruguaya está en movimiento”.

Como dato alentador, y que podría sostener su argumento, mencionó al Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Banco Central que desde hace unos meses marca una recuperación de la economía.