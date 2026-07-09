¿De qué murió Bonnie Tyler? El comunicado oficial de la familia

La cantante galesa Bonnie Tyler , una de las voces más reconocidas del pop y el rock de las décadas de 1970 y 1980, murió este jueves 9 de julio a los 75 años en Portugal .

La artista, célebre por éxitos como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, permanecía internada desde mayo tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia. Su fallecimiento fue confirmado por su familia mediante un comunicado difundido en su sitio oficial.

Bonnie Tyler falleció a raíz de complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica intestinal realizada de urgencia en mayo, luego de que los médicos detectaran una perforación abdominal. Tras la operación, su estado de salud se agravó y fue inducida a un coma para facilitar su recuperación, aunque nunca logró superar completamente el cuadro clínico.

Murió a los 75 años Bonnie Tyler, la cantante británica de "Total Eclipse of the Heart" que reinó en los años 80

La frase que inmortalizó el amor de Bonnie Tyler por Uruguay en su única visita al país

De acuerdo con el comunicado difundido por su familia, la cantante murió de manera inesperada en un hospital de Portugal , país donde residía desde hace años junto a su esposo, Robert Sullivan . Su equipo había informado semanas atrás que varios conciertos previstos para 2026 quedaban cancelados debido a la lenta evolución de su recuperación.

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¿Quién era Bonnie Tyler?

Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, Bonnie Tyler comenzó su carrera musical en la década de 1970. Alcanzó notoriedad con It's a Heartache, pero el gran salto internacional llegó en 1983 con Total Eclipse of the Heart, compuesta y producida por Jim Steinman, que alcanzó el número uno en numerosos países y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del pop.

Ese mismo período consolidó su trayectoria con canciones como Holding Out for a Hero, que fue incluida en películas, series y campañas publicitarias y mantuvo su popularidad durante más de cuatro décadas.

Su característica voz ronca surgió tras una operación de nódulos en las cuerdas vocales realizada en 1977. Aunque el cambio fue consecuencia de la cirugía, terminó convirtiéndose en el sello artístico que la distinguió del resto de las cantantes de su generación.

Tyler continuó grabando discos y realizando giras durante las últimas décadas. En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción Believe in Me y, en 2022, fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su aporte a la música.

Con más de cinco décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y canciones que siguen sonando en todo el mundo, dejó una huella indeleble en la música popular. Su interpretación de Total Eclipse of the Heart continúa siendo una de las baladas más emblemáticas de la historia y una referencia obligada del pop de los años 80.