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/ Cultura y Espectáculos / PREMIOS EMMY

The Pitt es la serie más nominada de los Emmy 2026: la lista completa de las producciones nominadas

Protagonizada por Noah Wyle, The Pitt se llevó un total de 25 nominaciones a los galardones que premian a lo mejor de la televisión estadounidense

8 de julio de 2026 13:28 hs
Noah Wyle en la segunda temporada de The Pitt

Noah Wyle en la segunda temporada de The Pitt

HBO Max

El drama médico protagonizado por Noah Wyle, The Pitt (HBO Max), fue este miércoles la serie más nominada de la 78ª edición de los Pemios Emmy con un total de 25 nominaciones, seguida de Hacks (HBO Max), que sumó 24 candidaturas y Widow's Bay (Apple TV) con 19.

The Pitt competirá en una de las categorías principales —Mejor serie de drama— con Pluribus, The Diplomat, Slow Horses, La edad dorada, El caballero de los Siete Reinos, Paradise y Your Friends & Neighbors.

A la categoría de Mejor serie de comedia, en tanto, la encabezan Hacks y El Oso, seguidas por Shrinking, Only Murders in the Building, Abbott Elementary, Margot's Got Money Troubles, Nobody wants this y Widows Bay.

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En el rubro de las miniseries, las candidatas a llevarse el Emmy son Bronca y Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette, All Her Fault, The Beast In Me y DTF St. Louis.

Oscar Isaac y Carey Mulligan en Bronca

Oscar Isaac y Carey Mulligan en Bronca

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, y serán transmitidos por la cadena estadounidense NBC.

Nominaciones en las categorías principales

Mejor serie de comedia

'Abbott Elementary'.

'The Bear'.

'Hacks'.

'Margo's Got Money Troubles'.

'Nobody Wants This'.

'Only Murders In The Building'.

'Shrinking'.

'Widow's Bay'.

Mejor serie de drama

'The Diplomat'.

'The Gilded Age'.

'A Knight Of The Seven Kingdoms'.

'Paradise'.

'The Pitt'.

'Pluribus'.

'Slow Horses'.

'Your Friends & Neighbors'.

Mejor miniserie:

'All Her Fault'.

'The Beast In Me'.

'Beef'.

'DTF St. Louis'.

'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette'.

Mejor actor en una serie de comedia:

Yahya Abdul-Mateen II ('Wonder Man').

Steve Carell ('Rooster').

Matthew Rhys ('Widow's Bay').

Jason Segel ('Shrinking').

Martin Short ('Only Murders In The Building').

Mejor actriz en una serie de comedia:

Quinta Brunson ('Abbott Elementary').

Ayo Edebiri ('The Bear').

Elle Fanning ('Margo's Got Money Troubles').

Lisa Kudrow ('The Comeback').

Jean Smart ('Hacks').

Mejor actor en una serie de drama:

Sterling K. Brown ('Paradise').

Gary Oldman ('Slow Horses').

Mark Ruffalo ('Task').

Rufus Sewell ('The Diplomat').

Noah Wyle ('The Pitt').

Mejor actriz en una serie de drama:

Carrie Coon ('The Gilded Age').

Chase Infiniti ('The Testaments').

Keri Russell ('The Diplomat').

Rhea Seehorn ('Pluribus').

Zendaya ('Euphoria').

Mejor actor en una miniserie:

Riz Ahmed ('Bait').

Jason Bateman ('Black Rabbit').

Charlie Hunnam ('Monster: The Ed Gein Story').

Oscar Isaac ('Beef').

Matthew Rhys ('The Beast In Me').

Mejor actriz en una miniserie:

Claire Danes ('The Beast In Me').

Sally Field ('Remarkably Bright Creatures').

Carey Mulligan ('Beef').

Sarah Pidgeon ('Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette').

Sarah Snook ('All Her Fault').

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Dale Dickey ('Widow’s Bay').

Hannah Einbinder ('Hacks').

Janelle James ('Abbott Elementary').

Kate O’Flynn ('Widow’s Bay').

Michelle Pfeiffer ('Margo’s Got Money Troubles').

Megan Stalter ('Hacks').

Jessica Williams ('Shrinking').

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Colman Domingo ('The Four Seasons').

Paul W. Downs ('Hacks').

Harrison Ford ('Shrinking').

Nick Offerman ('Margo’s Got Money Troubles').

Stephen Root ('Widow’s Bay').

Michael Urie ('Shrinking').

Tayler James Williams ('Abbott Elementary').

Mejor actriz secundaria en una serie de drama:

Taylor Deardon ('The Pitt').

Fiona Dourif ('The Pitt').

Allison Janney ('The Diplomat').

Katherine LaNasa ('The Pitt').

Sepideh Moafi ('The Pitt').

Julianne Nicholson ('Paradise').

Karolina Wydra ('Pluribus').

Mejor actor secundario en una serie de drama:

Patrick Ball ('The Pitt').

Billy Crudup ('The Morning Show').

Shawn Hatosy ('The Pitt').

Gerran Howell ('The Pitt').

Jack Lowden ('Slow Horses').

Tom Pelphrey ('Task').

Carlos-Manuel Vesga ('Pluribus').

Mejor actriz secundaria en una miniserie:

Linda Cardellini ('DTF St. Louis').

Dakota Fanning ('All Her Fault').

Laurie Metcalf ('Monster: The Ed Gein Story').

Joy Sunday ('DTF St. Louis').

Youn Yuh-jung ('Beef').

Constance Zimmer ('Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette').

Mejor actor secundario en una miniserie:

Jason Bateman ('DTF St. Louis').

Richard Gadd ('Half Man').

David Harbour ('DTF St. Louis').

Richard Jenkins ('DTF St. Louis').

Charles Melton ('Beef').

Nick Offerman ('Death by Lightning').

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Temas

The Pitt Premios Emmy Series Hacks El Oso

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