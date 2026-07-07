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Tilly Norwood, la polémica "actriz" hecha con IA, protagonizará su primera película: de qué se trata "Misaligned"

La empresa insistió en que la producción se abordará de forma híbrida combinando profesionales del cine y la televisión tradicionales con especialistas en IA

7 de julio de 2026 13:10 hs
Tilly Norwood

Tilly Norwood, una actriz creada con inteligencia artificial (IA) que generó polémica en la industria cinematográfica, protagonizará su primera película llamada Misaligned.

La productora londinense Particle 6 describió el proyecto como una comedia dramática que narra una historia de madurez impregnada de caos existencial en el mundo de la IA, de acuerdo con el medio especializado Variety.

La cinta seguirá a Tilly, "una IA sin cuerpo físico, infancia ni experiencias vitales propias… solo con acceso a las de los demás. La situación se complica cuando un bot rebelde y seductor de la web oscura la convence de abandonar sus límites y comenzar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones, lo que la humaniza", de acuerdo con la misma publicación.

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La empresa insistió en que la producción se abordará de forma híbrida combinando profesionales del cine y la televisión tradicionales con especialistas en IA.

El anuncio llega meses después de que la industria cinematográfica, incluidos los sindicatos de Hollywood, criticaran que este personaje hiperrealista generado con IA buscara representación en una agencia de talentos, abriendo un debate ético sobre el uso de esta tecnología.

El sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un comunicado asegurando que "la creatividad debe permanecer centrada en el ser humano" y oponiéndose a la "sustitución de intérpretes humanos por sintéticos".

Misaligned se encuentra en fase inicial de desarrollo, y actualmente se están incorporando colaboradores clave.

EFE

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