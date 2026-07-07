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Botafogo de Brasil cerró la llegada de un zaguero uruguayo que quería Diego Aguirre para Peñarol

Debido a los problemas reglamentarios que tiene con FIFA por no abonar sus deudas, el club deberá esperar su firma, como ocurrió hace unos meses con Lucas Villalba

7 de julio de 2026 13:54 hs
Lucas Monzón fue campeón con Junior de Barranquilla

Lucas Monzón fue campeón con Junior de Barranquilla

Botafogo de Río de Janeiro continúa moviéndose con agresividad en el mercado de pases del segundo semestre, pero sus ambiciones deportivas siguen chocando de frente contra la dura realidad financiera y jurídica que le impone la FIFA. En las últimas horas, la directiva del club selló un acuerdo contractual definitivo para incorporar a un nuevo defensor central uruguayo de cara al resto de la temporada: se trata de Lucas Monzón, quien fuera uno de los futbolistas que quería Diego Aguirre para Peñarol. y obtuviera el bicampeonato de Colombia con Junior de Barranquilla, tras haber llegado de Racing.

Sin embargo, la operación por ahora quedó en un limbo burocrático, como ya había ocurrido con Lucas Villalba, hasta que luego se hizo en el semestre pasado: el futbolista no podrá ser inscrito formalmente ni salir a las canchas hasta que la institución logre levantar el castigo de la entidad máxima del fútbol mundial.

Las deudas de Botafogo que, por ahora, complican la firma de Lucas Monzón

La figura del "transfer ban" se ha convertido en la peor pesadilla para el proyecto liderado por el magnate John Textor en Botafogo en este 2026.

A lo largo del año, el club carioca acumuló una seguidilla de sanciones debido a deudas impagas y retrasos en las cuotas de transferencias internacionales.

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Entre los casos más sonados que gatillaron estas penalizaciones se encuentran los traspasos del argentino Thiago Almada (con Atlanta United), así como las operaciones vinculadas a futbolistas como Rwan Cruz, el uruguayo Santiago Rodríguez y el propio Lucas Villalba, adquirido previamente a Nacional. Las multas administrativas de la FIFA y los reclamos de otros clubes por falta de pago terminaron por bloquear por sexta vez la ventana de registros del club.

Lucas Monzón

Lucas Monzón

Pese a este complejo escenario judicial, la secretaría técnica de Botafogo optó por anticiparse a la competencia y amarrar el fichaje de Lucas Monzón, cuya identidad se maneja bajo estricta confidencialidad mientras se ultiman los detalles legales.

La estrategia de la directiva emula lo realizado en mercados anteriores: asegurar la firma del jugador, incorporarlo a la disciplina del equipo y permitirle entrenar bajo las órdenes del cuerpo técnico mientras los abogados del club trabajan a contrarreloj para destrabar el flujo de caja.

La resolución del conflicto depende exclusivamente de que Botafogo logre saldar los vencimientos pendientes y demuestre ante la FIFA el cumplimiento de sus obligaciones.

Hasta que ese dinero no sea transferido y las cuentas queden en cero, el nuevo refuerzo de Lucas Monzón tendrá que seguir la acción desde la tribuna, sirviendo como un recordatorio de que en el fútbol moderno las batallas más difíciles ya no se juegan en el césped, sino en los escritorios de Zúrich.

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