La IM lanzó "Alerta Camión", un sistema de WhatsApp para seguir en tiempo real la recolección de residuos

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó este martes el sistema "Alerta Camión" , una nueva herramienta que permitirá a los vecinos seguir, a través de WhatsApp , el recorrido del camión recolector de residuos .

La presentación estuvo encabezada por el intendente de Montevideo, Mario Bergara , junto al equipo de Gestión de Limpieza. También participó la directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, Silvia Nane .

Durante la actividad, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou , destacó que la iniciativa forma parte de los cambios impulsados en la gestión de residuos.

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"Es un paso más que damos en Montevideo en la transformación que estamos haciendo en la gestión de residuos. Nos permite facilitar y mejorar el servicio que damos a vecinos y vecinas ", afirmó en declaraciones recogidas por Telenoche (Canal 4).

El sistema comenzó a implementarse en el barrio Malvín y, posteriormente, se extenderá a otras zonas de la capital.

Quienes se suscriban al servicio podrán acceder a información en tiempo real sobre la recolección, desde el momento en que el camión inicia su recorrido hasta cuando se encuentra próximo a su domicilio.

Además, la plataforma enviará notificaciones en caso de que el vehículo registre inconvenientes o demoras que modifiquen el horario habitual del servicio.

"Este sistema, basado en el uso de geolocalización, permitirá informar la proximidad de los vehículos recolectores a través de WhatsApp, optimizando el uso de los contenedores intradomiciliarios e intraprediales y fortaleciendo el cuidado del equipamiento entregado", destacan desde la IM en su web.