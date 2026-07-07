La IM lanzó "Alerta Camión", un sistema de WhatsApp para seguir en tiempo real la recolección de residuos

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó este martes el sistema "Alerta Camión", una nueva herramienta que permitirá a los vecinos seguir, a través de WhatsApp, el recorrido del camión recolector de residuos.
La presentación estuvo encabezada por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, junto al equipo de Gestión de Limpieza. También participó la directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, Silvia Nane.
Durante la actividad, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, destacó que la iniciativa forma parte de los cambios impulsados en la gestión de residuos.
"Es un paso más que damos en Montevideo en la transformación que estamos haciendo en la gestión de residuos. Nos permite facilitar y mejorar el servicio que damos a vecinos y vecinas", afirmó en declaraciones recogidas por Telenoche (Canal 4).
El sistema comenzó a implementarse en el barrio Malvín y, posteriormente, se extenderá a otras zonas de la capital.
Quienes se suscriban al servicio podrán acceder a información en tiempo real sobre la recolección, desde el momento en que el camión inicia su recorrido hasta cuando se encuentra próximo a su domicilio.
Además, la plataforma enviará notificaciones en caso de que el vehículo registre inconvenientes o demoras que modifiquen el horario habitual del servicio.
"Este sistema, basado en el uso de geolocalización, permitirá informar la proximidad de los vehículos recolectores a través de WhatsApp, optimizando el uso de los contenedores intradomiciliarios e intraprediales y fortaleciendo el cuidado del equipamiento entregado", destacan desde la IM en su web.