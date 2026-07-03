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Casino Parque Hotel arrojó pérdidas por sexto año consecutivo: en 2025 le costó $127 millones a la IM

La comuna planea desprenderse del casino en los próximos meses y dejarlo en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, pero la oposición reclama su cierre inmediato

3 de julio de 2026 5:25 hs
El Observador | Agustín Escudero

Por  Agustín Escudero

20251012 El Casino Municipal Parque Hotel en el Parque Rodó
Foto: Mateo Piaggio

Según los datos a los que accedió El Observador, los ingresos del casino alcanzaron los $162.946.193, pero los egresos treparon hasta $290.835.275. En conclusión, el déficit se ubicó en $127.889.082.

Es el sexto año consecutivo de pérdidas: fueron $147 millones en 2020, $173 millones en 2021, $69 millones en 2022, $88 millones en 2023 y $83 millones en 2024. Las pérdidas de 2025 marcan un salto de 54% con respecto al año anterior.

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Semanas atrás, el director de Desarrollo Económico de la IM, Camilo Benítez, contó a El Observador que la intención de la IM es desprenderse entre agosto y setiembre de la gestión del casino y que pase a manos del Ministerio de Economía y Finanzas.

El asunto ha generado muchas críticas, especialmente en la última campaña electoral que tuvo a Martín Lema como candidato opositor.

Conocidos los nuevos números, desde el Partido Nacional reclamaron nuevamente su cierre inmediato: “Lo tendrían que haber hecho hace un año. Cerrar el casino, mandar a los funcionarios a otros puestos en la intendencia y bajar la cortina”, dijo a El Observador el edil Juan Ignacio Abdala.

“Se nos prometió varias veces que se iba a hacer algo con el tema, pero no se hizo nada. Lo del arreglo con el MEF son solo rumores, pues no han mostrado nada concreto. Son las tratativas más caras del mundo. Van a tener que venir a dar explicaciones a la Junta Departamental”, dijo Abdala tras conocer los guarismos de 2025.

Punto a punto

En la Rendición de Cuentas se detalla el gasto que implica cada rubro. En primer lugar, el sueldo de los cerca de 50 funcionarios representa un gasto de $37 millones, pero a eso hay que sumarles distintos beneficios y compensaciones adicionales, como la herramienta del “sexto día” que permite trabajar los sábados y, en este caso, cuesta $11 millones más.

Además, hay $38 millones destinados a vigilancia y $13 millones para limpieza.

Si bien no se detalla específicamente en el listado de egresos -se engloba en “otros arrendamientos”- el alquiler de los tragamonedas y del software para que funcionen las máquinas también representa un gasto para la IM. Los contratos se renuevan cada tres meses a un costo aproximado de $9 millones.

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