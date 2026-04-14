Shopping, casino, hotel, y unidades residenciales: los planes del grupo que controla Fasano para Enjoy Punta del Este tras concretar su compra

Tras la adquisición de Baluma S.A . —propietaria de Enjoy Punta del Este— por parte de JHSF Península y luego de una reunión con el presidente Yamandú Orsi y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, el grupo inmobiliario brasileño detrás de la marca Fasano reveló sus planes para reconvertir el complejo ubicado frente a Playa Mansa.

El establecimiento, adelantaron en un comunicado al mercado, seguirá en operación y pasará por una ampliación relevante , con el objetivo de convertirse en un complejo de uso mixto de alta renta , incorporando un shopping que contará inicialmente con 50 tiendas y restaurantes , predominantemente internacionales, un hotel Fasano, un casino y unidades residenciales .

“Más que la incorporación de un activo emblemático, esta operación representa un avance en la construcción del ecosistema integrado de experiencias de alta gama de JHSF , en el que hospitalidad, gastronomía, retail y real estate se complementan de forma sofisticada y consistente, modelo que la compañía ya desarrolla con éxito en sus principales activos” , afirmó Augusto Martins, CEO de JHSF.

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La iniciativa, señalaron, está alineada con la estrategia de expansión global de la compañía en destinos relevantes, como Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán, y refuerza su posicionamiento en el desarrollo de activos icónicos, además de ampliar sus negocios de ingresos recurrentes.

En este escenario, agregaron, Punta del Este es un destino clave en esta estrategia, con fuerte sinergia con nuestro portafolio global.

JHSF, con presencia en Uruguay a través de Fasano Las Piedras se había posicionado como el postor más firme tras un proceso en el que participaron también el empresario Edgardo Novick y el italiano Guiseppe Cipriani.

Si bien el valor de la operación no trascendió, fuentes cercanas a la operación refieren que el monto de la compra ronda los US$ 160 millones. La compraventa está sujeta a aprobación de la Comisión de Defensa a la Competencia.