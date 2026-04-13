Enjoy confirmó la venta de su hotel en Punta del Este al grupo brasileño que gestiona la marca Fasano en Uruguay

Este domingo se concretó la venta de Baluma S.A. —propietaria de Enjoy Punta del Este— a JHSF Península, según un hecho esencial que hizo público la compañía chilena ante la Comisión para el Mercado Financiero.

El contrato transmite el 100% de las acciones y condiciona el cierre a autorizaciones regulatorias en Uruguay, entre ellas la revisión de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

La operación se inscribe en el proceso de reorganización judicial de Enjoy S.A ., donde el control temporal de ciertas sociedades quedó en manos de los tenedores de bonos internacionales. El hecho esencial indica además que la intención de venta fue informada y aprobada por la Comisión de Acreedores contemplada en ese acuerdo.

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JHSF, grupo inmobiliario brasileño conocido por operar la marca Fasano y con presencia en Uruguay a través de Fasano Las Piedras se había posicionado como el postor más firme tras un proceso en el que participaron también el empresario Edgardo Novick y el italiano Guiseppe Cipriani .

Si bien el valor de la operación no trascendió, fuentes cercanas a la operación refieren que el monto de la compra es superior a los US$ 100 millones.

Para JHSF, la incorporación de Enjoy Punta del Este representa la expansión de su cartera de desarrollo hotelero y de ocio en la región, mientras que con esta venta Enjoy avanza en la reorganización de su estructura corporativa.