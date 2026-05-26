Trabajadores del Enjoy alertan por impacto laboral en nuevo modelo de negocios del grupo brasileño JHSF

Los trabajadores del hotel Enjoy Punta del Este manifestaron su preocupación por el impacto laboral que entienden genera el modelo de negocios de la nueva administración del grupo brasileño JHSF , que afirman suspendió los eventos y generó perjuicios económicos para algunos empleados.

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La Asociación de Funcionarios de Baluma (AFUB) y la delegación del Enjoy del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU) —ambos sindicatos que representan a estos trabajadores— afirmaron que por el momento no hay despidos .

"Habían 10.000 metros destinados a eventos y convenciones que trabajaba sobre todo el invierno y ocupaba mucha mano de obra dentro del hotel. Eso quedó cancelado", aseguró el delegado Fabricio Terzaghi. "Esos trabajadores no tienen previsto hacia dónde se deberían reestructurar para encajar en el nuevo modelo de negocios. Es información que estamos precisando de la empresa y hasta ahora no la hemos obtenido", agregó dirigente sindical.

Estos trabajadores siguen percibiendo su sueldo, aunque "la comisión que ganaban por esos eventos ya no la tienen" y "están teniendo una reducción entre un 20 y 30%", dijo Terzaghi sobre quienes "se encargaba de las luces, el sonido, los que armaban los salones, estrados y los banquetes".

El hotel se compone de 1.000 trabajadores estables y unos 600 eventuales, y hay más empleados que se ven afectados. "Hay una reducción grande las habitaciones", contó el delegado, lo que provocó que algunos de los eventuales opten por el seguro de paro. Por su parte, algunos de los empleados eventuales que trabajan en el área de los eventos también han optado por el seguro de paro. Desde el sindicato afirman que "hay falta de diálogo con los nuevos dueños".

En el mismo sentido, la Asociación de Funcionarios de Baluma destacó que si bien existen compromisos de estabilidad laboral hasta el año 2028 y que por el momento no habrá envíos masivos al seguro de paro, alertó sobre la "pérdida de ingresos de cientos de trabajadores debido al cierre de sectores, la suspensión de eventos y las obras de remodelación del complejo".

Antes de que el grupo brasileño comprara el reconocido hotel de Punta del Este, se firmó un acuerdo de "paz laboral" hasta 2028 entre la anterior propietaria Baluma S.A. y los delegados gremiales. Este pacto establecía por los próximos años que no hayan despidos ni medidas similares y establecía un compromiso bilateral para mantener la estabilidad del personal, evitando cualquier acción que afecte el empleo.

El proyecto Fasano Península tendrá una inversión de US$ 400 millones, se ejecutará en un plazo de entre cuatro y cinco años, y la primera etapa estará enfocada en la refacción del hotel, el desarrollo de un shopping y la mejora del casino.

AFUB mantuvo reuniones con el ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores por la preocupación del "futuro de los puestos laborales". A su vez ambos sindicatos esperan que próximamente se concrete una reunión con el PIT-CNT.