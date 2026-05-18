Quién es Rodrigo Galvão, el brasileño encargado de liderar el hotel Fasano Península, ex Enjoy, en Punta del Este

El ejecutivo brasileño Rodrigo Galvão fue designado como el nuevo director ejecutivo de Hotel Fasano Península como denominó el grupo JHSF al icónico hotel puntaesteño llamado antes Enjoy y previamente Conrad.

La cuenta de LinkedIn de Galvão da cuenta de que sus comienzos en Fasano se remontan a marzo , días antes de que se conociera públicamente la venta de Enjoy a Fasano que transformará el hotel con una inversión estimada que supera los US$ 400 millones.

Medios brasileños informan sobre la nueva etapa del ejecutivo brasileño reconocido por ser un referente de la industria turística en su país . Galvão tiene más de 20 años de experiencia en el rubro turístico y lideró el área de productos nacionales de CVC Corp , un conglomerado de operadoras de viaje y agencias de turismo con más de 50 años de trayectoria y que nuclea marcas como Almundo, Ola Viagens y Biblos. En esta compañía Galvão ya se había desempañado en diversas posiciones entre 2014 y 2020.

Sushi al paso: abrieron el primer restaurante de hand roll de Uruguay y proyectan cinco locales con una inversión cercana a US$ 1 millón

"Pasamos de pensar en cerrar la empresa a ser un unicornio": Sergio Fogel reveló cómo fueron los días previos a que dLocal llegara a valer más de US$ 1.000 millones

El referente en turismo tuvo, además, un pasaje por Beto Carrero World entre marzo y abril de 2026, previo a comenzar su camino en Fasano.

El alto ejecutivo hizo toda su carrera en el mundo del hospitalidad y ocupo roles desde recepción hasta la gerencia general, pasando por coordinación y también cargos de asesoría de la Secretaría de Turismo del Estado de Sergipe en Brasil.

¿Una particularidad? Su primer empleo en el año 2000 fue en las cajas y la cocina de un restaurante McDonald´s en Estados Unidos.

Su perfil profesional

La apertura de hoteles está entre sus principales aptitudes, a lo largo de su carrera en el rubro de la hospitalidad el ejecutivo se desataca por obtener resultados sostenibles para las organizaciones a través de consolidar culturas centradas en el cliente. “Apasionado por los resultados y con espíritu emprendedor, con experiencia en operaciones, ventas y desarrollo de productos”, así se define el referente de Fasano Península que es magister en Administración y Negocios.

Boceto del proyecto de reforma del Hotel Enjoy Boceto del proyecto de reforma del Hotel Enjoy Ilustración de JHSF Península

La transformación de Enjoy a Fasano Península

El hotel Enjoy como es hoy en día dejará de existir. En los planes de JHSF está convertirse en un complejo de uso mixto de alta renta que combinará un shopping con marcas exclusivas que contará inicialmente con 50 tiendas, sobre todo con firmas internacionales, restaurantes, el hotel casino y torres residenciales.

“Más que la incorporación de un activo emblemático, esta operación representa un avance en la construcción del ecosistema integrado de experiencias de alta gama de JHSF, en el que hospitalidad, gastronomía, retail y real estate se complementan de forma sofisticada y consistente, modelo que la compañía ya desarrolla con éxito en sus principales activos”, afirmó Augusto Martins, CEO de JHSF.