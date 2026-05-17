Sushi al paso: abrieron el primer restaurante de hand roll de Uruguay y proyectan cinco locales con una inversión cercana a US$ 1 millón

Comer sushi hand roll con la mano, sin palitos, sin mesas y sentado en una barra desde donde un itamae -chef especializado en sushi- prepara el plato en vivo en cuestión de minutos. Un alga crocante, sabores frescos y simples y salsas que quedan en segundo plano, en una elaboración que en su conjunto se diferencia del sushi tradicional en espacio de estética minimalista y de inspiración japonesa.

Esa es la propuesta que busca instalar en Uruguay Norimoto, una cadena internacional especializada en hand roll que acaba de desembarcar en el mercado uruguayo y que proyecta una fuerte expansión local . Detrás del proyecto están los hermanos argentinos María, Ramón y Santiago García Calvo, fundadores de Lima Estilo Nikkei y, que en 2022, todavía siendo muy jóvenes, decidieron apostar a este nuevo formato gastronómico . Hoy Norimoto cuenta con siete locales en Buenos Aires, uno de temporada en Punta del Este, otro en Miami y acaba de abrir su primer local fijo en Montevideo , ubicado en Carrasco.

“Nuestra idea siempre fue hacernos muy fuertes en todo lo que es Latinoamérica y el primer país en el que queremos crecer es en Uruguay . Desde el 2023 estamos presentes en la temporada en Manantiales, y es un éxito total la gente que tenemos en tres meses. Ahora el local que hicimos en Carrasco tiene 170 metros cuadrados, porque la idea es que ahí sea la planta de producción para todos los locales que queremos abrir en Uruguay ”, contó a Café y Negocios la fundadora María García Calvo.

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El desembarco supuso una inversión de unos US$ 400.000 en el local , que además del restaurante implicó el desarrollo una planta que funcionará como base operativa para centralizar buena parte de la producción.

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“Desde acá manejamos nuestros propios insumos, procesamos la mercadería y la materia prima, limpiamos los pescados y producimos todos los toppings, niguiris, salsas y demás”, explicó Juan Bakchellian, country manager de la marca en Uruguay.

Además, según adelantó el ejecutivo, la proyección de Norimoto es abrir unos cinco locales en Uruguay, con foco en zonas como Punta Carretas, Pocitos y Buceo. El objetivo es concretar una segunda apertura entre fines de este año y comienzos del próximo.

Tras la inversión inicial de US$ 400.000 en Carrasco, la empresa estima que cada nuevo local requerirá entre US$ 200.000 y US$ 250.000, por lo que, la inversión total superaría el millón de dólares.

El concepto busca a su vez posicionarse como una especie de “fast food” del sushi, pero sin perder el foco en calidad y experiencia.

“Podes ir y en 40 minutos ya viviste la experiencia, es un servicio ágil. También al mediodía tenemos opción de menú ejecutivo, para quienes estén apurados y quieren comer rápido, en 20 minutos podes comer sin perder la relación precio calidad”, sostuvieron los integrantes de la cadena gastronómica.

En cuanto al perfil del público, García Calvo y Bakchellian señalaron que la propuesta apunta principalmente a consumidores que ya están familiarizados con el sushi, pero buscan una experiencia distinta.

“El hand roll se come a los pocos segundos de estar hecho para que el alga esté en la textura correspondiente. Es un sabor diferente, no es un sabor conocido, y no es lo mismo que comer sushi: es una forma diferente de comerlo”, detalló la fundadora sobre este tipo de sushi servido en formato cilíndrico, elaborado al instante y diseñado para comerse con la mano inmediatamente. Además de los hand rolls, el menú incluye otras opciones como niguiris y sashimis.

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Entre las opciones más elegidas, detalló Bakchellian, aparece el combinado de hand rolls, una selección de cuatro piezas ya definidas en la carta pensada para que quienes visitan el local puedan probar distintos sabores y variedades.

Según explicaron, el público se ubica principalmente entre los 30 y 50 años, aunque el formato también logró atraer perfiles más amplios en otros mercados donde opera la marca. En Buenos Aires, por ejemplo, la cercanía con colegios hizo que el local sumara un importante flujo de estudiantes al mediodía.

“Uruguay es un país al que todos los socios veníamos desde chicos con nuestras familias a vacacionar, y ahora desde el punto de vista de inversores y emprendedores, es un país que nos vuelve a abrir las puertas”, cerró Bakchellian.