El parador que se convirtió en un emblema de José Ignacio, publicó 100 recetas inéditas y proyecta desembarcar en Rocha

En diciembre de 2001 Martín Pittaluga, Guzmán Artagaveytia y Gustavo Barbero abrieron en las costas de José Ignacio un típico parador de balneario , rústico, bohemio, sobre la arena. Su idea era simple, un restaurante informal donde la gente pudiera subir desde la playa y disfrutar platos clásicos como rabas, mejillones, fainá, y postres .

Sin embargo, la iniciativa, a la que llamaron La Huella, rápidamente superó la propuesta inicial, y con los años se convirtió en uno de los emprendimientos gastronómicos más destacados de la costa uruguaya.

En la actualidad, durante la temporada de verano, el establecimiento llega a recibir más de 1.000 visitantes por día y requiere un equipo de más de 200 personas para atender a sus clientes.

REAL ESTATE Desde US$ 25.000 a más de US$ 150.000 por quincena: así son las propiedades más lujosas en alquiler para la temporada de verano

"Nunca imaginamos que iba a ser tan emblemático, pensamos en hacer un parador de playa más, pero con el tiempo se convirtió en algo más masivo y exitoso ", cuenta Pittaluga a Café y Negocios casi 25 años después de los inicios y en el marco de la presentación de “La Huella: recetas y amigos del parador”, el segundo libro de la firma que revela parte de su historia a través de 100 recetas inéditas que se crearon entre las paredes del restaurante en estas más de dos décadas.

Captura de pantalla 2025-12-12 151239

El nuevo libro, 100 recetas que revelan la historia de la compañía y los planes en la mira

En un tomo que supera las 200 páginas -realizado por la chef ejecutiva del lugar Vanessa González, la editora Trini Vergara y el fotógrafo estadounidense Eric Wolfinger- y que puede conseguirse en librerías seleccionadas, el libro repasa recetas que van desde berenjenas ahumadas con queso de cabra; hasta carnes de cerdo y cordero a la parrilla; una carta de sushi, tragos, entradas y una nueva generación de postres que se han convertido en clásicos del lugar, como el merengón de frutos rojos, el pop caramel o la tarta brulee de dulce de leche.

“La gastronomía de la huella hoy continúa la esencia de lo que era la gastronomía inicial, es un chiringo de playa con tremenda caba y atrás de eso hay muchísimo de trabajo”, sostuvo Alejandro Morales, quien estuvo 15 años de su carrera al frente de la cocina del parador.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 09.01.35

El nuevo tomo preserva además “la huella” del lugar y muestra, de manera indirecta, su influencia en la evolución de la propuesta gastronómica de la zona. Lo hace convocando a cocineros de otros restaurantes que, en algún momento, pasaron y se formaron en las cocinas de La Huella y reúne así contribuciones de propuestas reconocidas como La Olada, Juana, Guayabo y Escaramuza.

Más allá del nuevo libro y de la preparación que implica cada temporada, los socios también evalúan el futuro de la marca y aunque no hay definiciones concretas, aseguraron que analizan la idea de expandir el negocio a las costas de Rocha.

“Ya estamos grandes para seguir, pero el equipo sigue y estamos pensando siempre en algún lugar en Rocha”, adelantó Pittaluga a Café y Negocios.