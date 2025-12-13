Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COPA INTERCONTINENTAL

Con dos asistencias de Giorgian de Arrascaeta, Flamengo le ganó 2-0 al Pyramids y jugará la final de la Copa Intercontinental con el PSG

Giorgian de Arrascaeta jugó 76 minutos para el Flamengo, mientras que Guillermo Varela jugó todo el encuentro y Nicolás de la Cruz ingresó en los últimos 15

13 de diciembre 2025 - 16:06hs
Danilo, Leo Pereira, Jorge Carrascal y Giorgian de Arrascaeta celebran uno de los goles de Flamengo

Danilo, Leo Pereira, Jorge Carrascal y Giorgian de Arrascaeta celebran uno de los goles de Flamengo

Foto: EFE

El Flamengo le ganó 2-0 al Pyramids de Egipto en Qatar, con dos asistencias de Giorgian de Arrascaeta, y selló su pase a la final de la Copa Intercontinental, en la que enfrentará al Paris Saint Germain (PSG).

El primer gol del partido llegó a los 24 minutos del primer tiempo. De Arrascaeta envió un tiro libre desde la izquierda al área chica, donde el zaguero Leo Pereira anticipó a su marca y al golero Ahmed El Shenawy para poner de cabeza el 1-0.

El enganche uruguayo volvió a aportar otra asistencia a los 52 minutos, otra vez con un tiro libre desde la zona izquierda. Esta vez el centro llegó al segundo palo, donde apareció Danilo, que puso nuevamente de cabeza el 2-0, repitiendo la fórmula del gol que le dio a Flamengo la Copa Libertadores.

Giorgian fue sustituido a los 76 minutos de juego por Luíz Araujo. En ese minuto también ingresó el uruguayo Nicolás de la Cruz. Guillermo Varela disputó los 90 minutos del encuentro, mientras que Matías Viña no viajó con el plantel para la competencia.

Festejo de Flamengo al ganar el Derbi de las Américas ante Cruz Azul
COPA INTERCONTINENTAL

Cruz Azul 1-2 Flamengo: con doblete de Giorgian De Arrascaeta, el primero tras un grosero error, los campeones de América pasaron a la semifinal de la Copa Intercontinental

Milano De Arrascaeta Bastiani, el hijo de Giorgian De Arrascaeta
URUGUAYOS

Giorgian De Arrascaeta presentó a su hijo Milano; mirá las tiernas imágenes que subió el crack de Flamengo y la selección uruguaya

50e9d929cfaf5446a202d73bb07866fa7e4e963cw

Con esta victoria, Flamengo obtuvo la Challenger Cup y se clasificó a la final de la Copa Intercontinental, en la que espera el PSG, campeón de Europa.

El partido entre sudamericanos y europeos se jugará el próximo miércoles 17 de diciembre, también en Qatar.

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Guillermo Varela PSG Nicolás De la Cruz Copa Intercontinental

Seguí leyendo

Las más leídas

El templo del básquetbol de Peñarol: el Palacio Cr. Gaston Guelfi
PEÑAROL

Peñarol refuerza su estructura deportiva en básquetbol con un impactante nombre que llega directo desde Nacional

Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, y Nicolás De La Cruz con el trofeo Derbi de las Américas que ganaron ante Cruz Azul
COPA INTERCONTINENTAL

Flamengo vs Pyramids, por el pase a la final Intercontinental ante PSG; mirá cuándo juegan y dónde ver a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

Peleas y desmanes en India ante la visita de Lionel Messi: así fue el regreso del ídolo argentino al país junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul
GOAT TOUR

Peleas y desmanes en India ante la visita de Lionel Messi: así fue el regreso del ídolo argentino al país junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul

Gino Santilli
FÚTBOLX100

Gino Santilli, el mejor golero de Fútbolx100 a Referí: "Es un honor y un orgullo porque hubo un gran nivel de goleros este año"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos