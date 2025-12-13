Con dos asistencias de Giorgian de Arrascaeta, Flamengo le ganó 2-0 al Pyramids y jugará la final de la Copa Intercontinental con el PSG
Giorgian de Arrascaeta jugó 76 minutos para el Flamengo, mientras que Guillermo Varela jugó todo el encuentro y Nicolás de la Cruz ingresó en los últimos 15
13 de diciembre 2025 - 16:06hs
Danilo, Leo Pereira, Jorge Carrascal y Giorgian de Arrascaeta celebran uno de los goles de Flamengo
Foto: EFE
El Flamengo le ganó 2-0 al Pyramids de Egipto en Qatar, con dos asistencias de Giorgian de Arrascaeta, y selló su pase a la final de la Copa Intercontinental, en la que enfrentará al Paris Saint Germain (PSG).
El primer gol del partido llegó a los 24 minutos del primer tiempo. De Arrascaeta envió un tiro libre desde la izquierda al área chica, donde el zaguero Leo Pereira anticipó a su marca y al golero Ahmed El Shenawy para poner de cabeza el 1-0.
El enganche uruguayo volvió a aportar otra asistencia a los 52 minutos, otra vez con un tiro libre desde la zona izquierda. Esta vez el centro llegó al segundo palo, donde apareció Danilo, que puso nuevamente de cabeza el 2-0, repitiendo la fórmula del gol que le dio a Flamengo la Copa Libertadores.
Giorgian fue sustituido a los 76 minutos de juego por Luíz Araujo. En ese minuto también ingresó el uruguayo Nicolás de la Cruz. Guillermo Varela disputó los 90 minutos del encuentro, mientras que Matías Viña no viajó con el plantel para la competencia.