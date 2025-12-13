Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / GOAT TOUR

Peleas y desmanes en India ante la visita de Lionel Messi: así fue el regreso del ídolo argentino al país junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul

Lionel Messi desató la locura en India con su presencia en un estadio repleto para 80 mil espectadores, acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul

13 de diciembre 2025 - 10:42hs

La "Messimanía" se apoderó este sábado de la India con el aterrizaje de Lionel Messi en la ciudad de Calcuta. Una ola de euforia que paralizó la ciudad y marcó el inicio de su "GOAT Tour 2025", un evento que supone el regreso del astro argentino al país asiático tras 14 años, que reaviva una devoción casi religiosa en la capital del fútbol indio.

Messi aterrizó en Calcuta este sábado acompañado de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, y fue recibido por una multitud frenética que mantuvo una vigilia nocturna frente al aeropuerto y el hotel.

La zona de llegadas internacionales se transformó en una marea de camisetas albicelestes, cánticos y tambores, confirmando el estatus que el jugador ostenta en el estado de Bengala Occidental.

La estatua de Lionel Messi con la Copa del Mundo

El primer gran hito de la agenda en la "Ciudad de la Alegría" fue la develación virtual de una estatua de hierro de unos 21 metros de altura. El monumento, erigido en apenas 40 días en el Sree Bhumi Sporting Club de Lake Town, inmortaliza a Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo; el momento cumbre de su carrera que la afición india celebró como propio.

La mega estatua de Lionel Messi en India
INDIA

Lionel Messi desvelará una mega estatua de 21 metros de sí mismo en India; mirá las fotos

hernan galindez revelo un apodo desconocido que tenia lionel messi cuando estaba en newells
ARGENTINA

Hernán Galíndez reveló un apodo desconocido que tenía Lionel Messi cuando estaba en Newell's

La ceremonia contó con la presencia de la superestrella de Bollywood, Shah Rukh Khan, y su hijo AbRam, quienes compartieron escenario con los futbolistas, generando una de las imágenes más potentes de la jornada.

Incidentes Messi
Incidentes en India tras la visita de Lionel Messi

Incidentes en India tras la visita de Lionel Messi

No obstante, luego de que el argentino se retire del campo de juego se produjeron varios incidentes: al parecer los 22 minutos que Messi estuvo en el campo de juego del Salt Lake Stadium no bastaron para un público que, apenas vio que el 10 se retiró por la manga, empezó a revolear sillas procedentes de la tribuna que se fueron acumulando en el césped de la cancha.

Poco después del inicio de los disturbios la gente presente en las tribunas comenzó a invadir el campo de juego, donde llegó a haber corridas y peleas entre los fanáticos hasta que las autoridades decidieron dar por concluida la jornada.

El ícono argentino tiene programado un recorrido por el legendario Salt Lake Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan), donde miles de aficionados se concentran desde tempranas horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Incidentes Messi

Tras concluir su agenda en Calcuta, la gira de tres días continuará hacia Hyderabad, donde se espera que el astro participe en un partido de exhibición y sostenga reuniones con la élite política del país.

FUENTE: EFE

Temas:

Lionel Messi Luis Suárez Rodrigo De Paul India

Seguí leyendo

Las más leídas

El templo del básquetbol de Peñarol: el Palacio Cr. Gaston Guelfi
PEÑAROL

Peñarol refuerza su estructura deportiva en básquetbol con un impactante nombre que llega directo desde Nacional

Nicolás Vallejo, jugador de Liverpool
MERCADO DE PASES

Liverpool hizo la compra más cara de su historia: los detalles del negocio millonario con Independiente por Nicolás Vallejo

Kike Olivera en Gremio
JUSTICIA

Kike Olivera declaró ante Fiscalía como testigo en la causa contra el narcotraficante Luis Fernández Albín

Nicolás Lodeiro en Nacional
NACIONAL

Continúan las charlas para la renovación de Nicolás Lodeiro en Nacional: la intención del jugador es continuar en el club

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos