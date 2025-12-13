Peleas y desmanes en India ante la visita de Lionel Messi: así fue el regreso del ídolo argentino al país junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul

La " Messimanía " se apoderó este sábado de la India con el aterrizaje de Lionel Messi en la ciudad de Calcuta. Una ola de euforia que paralizó la ciudad y marcó el inicio de su "GOAT Tour 2025" , un evento que supone el regreso del astro argentino al país asiático tras 14 años, que reaviva una devoción casi religiosa en la capital del fútbol indio.

Messi aterrizó en Calcuta este sábado acompañado de Luis Suárez y Rodrigo De Paul , y fue recibido por una multitud frenética que mantuvo una vigilia nocturna frente al aeropuerto y el hotel.

La zona de llegadas internacionales se transformó en una marea de camisetas albicelestes, cánticos y tambores , confirmando el estatus que el jugador ostenta en el estado de Bengala Occidental.

El primer gran hito de la agenda en la "Ciudad de la Alegría" fue la develación virtual de una estatua de hierro de unos 21 metros de altura . El monumento, erigido en apenas 40 días en el Sree Bhumi Sporting Club de Lake Town, inmortaliza a Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo; el momento cumbre de su carrera que la afición india celebró como propio.

La ceremonia contó con la presencia de la superestrella de Bollywood, Shah Rukh Khan, y su hijo AbRam, quienes compartieron escenario con los futbolistas, generando una de las imágenes más potentes de la jornada.

No obstante, luego de que el argentino se retire del campo de juego se produjeron varios incidentes: al parecer los 22 minutos que Messi estuvo en el campo de juego del Salt Lake Stadium no bastaron para un público que, apenas vio que el 10 se retiró por la manga, empezó a revolear sillas procedentes de la tribuna que se fueron acumulando en el césped de la cancha.

Poco después del inicio de los disturbios la gente presente en las tribunas comenzó a invadir el campo de juego, donde llegó a haber corridas y peleas entre los fanáticos hasta que las autoridades decidieron dar por concluida la jornada.

El ícono argentino tiene programado un recorrido por el legendario Salt Lake Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan), donde miles de aficionados se concentran desde tempranas horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Tras concluir su agenda en Calcuta, la gira de tres días continuará hacia Hyderabad, donde se espera que el astro participe en un partido de exhibición y sostenga reuniones con la élite política del país.

