La carta que Sebastián Coates le dedicó a su amigo Mauricio Pereyra luego de que Nacional oficializara su retiro: "El final que vos elegiste fue ser querido"

Sebastián Coates y Mauricio Pereyra con la copa de la Liga AUF Uruguaya

Este viernes Nacional oficializó el retiro de Mauricio Pereyra , que decidió dejar el fútbol días después de consagrarse campeón de la Liga AUF Uruguaya en las finales contra Peñarol . Uno de los que saludó al mediocampista fue Sebastián Coates , capitán albo y amigo de Pereyra, que le dedicó un mensaje en sus redes sociales al ahora exjugador.

"Hoy se hace oficial tu retiro de las canchas. Voy a ser un poco egoísta y por más que sé que es tu retiro, se cierra un poquito una etapa de mi también", comenzó escribiendo Coates, en una publicación de Instagram que incluye varias fotos de ambos, y una de los dos junto a Santiago "Morro" García cuando los tres eran juveniles del tricolor.

"Nos conocimos a los 11 , te tuve que hacer marca personal (no la tocaste), 'peleamos' puesto (no tuve chance) pero sobre todas las cosas se forjó una amistad que después se transformó en familia" , recordó el capitán de Nacional.

Para Coates, aunque "muchos piensan" que Pereyra tuvo "el mejor final" por retirarse campeón, él cree que el final que su amigo eligió "fue ser querido y respetado por todos tus compañeros y amigos".

"Lo mejor para lo que viene socio", sentenció el jugador tricolor.

Las estadísticas de la carrera de Mauricio Pereyra

Mauricio Pereyra debutó en Nacional el 18 de febrero de 2009, ingresando desde el banco en la victoria del tricolor por 3-0 contra Nacional de Paraguay por la fase de grupos de la Libertadores de ese año, en la que colaboró para que su equipo llegue a la semifinal.

Con 74 partidos jugados, cuatro goles y la obtención de los campeonatos de 2008/2009 y 2010/2011, en 2011 Pereyra pasó del bolso a Lanús, donde jugó hasta la temporada 2013. En esos dos años el volante disputó 53 partidos y convirtió tres tantos.

Su siguiente paso fue el Krasnodar de Rusia, donde se mantuvo seis años, hasta 2019. En el club ruso Pereyra jugó 201 partidos y convirtió 29 goles.

En 2019 el uruguayo llegó al Orlando City de Estados Unidos, club en el que se convirtió en referente. Jugó 136 partidos, anotó siete goles y ganó la US Open Cup antes de irse del equipo en 2023, para volver a Nacional.

Entre 2024 y 2025 Pereyra jugó 66 partidos en el tricolor y sumó tres goles, junto con la obtención del campeonato de este año. En el tricolor sumó un total de 140 partidos oficiales, siete goles y tres campeonatos uruguayos.