Mauricio Pereyra se retira del fútbol tras salir campeón con Nacional: sus números en el 2025 y las estadísticas de su carrera

Mauricio Pereyra comunicó a los dirigentes de Nacional su decisión de retirarse del fútbol, días después de salir campeón uruguayo con el tricolor tras vencer a Peñarol en las finales de la Liga AUF Uruguaya , confirmaron fuentes del club a Referí.

Pereyra venía analizando la posibilidad de retirarse como futbolista hace meses. En una rueda de prensa realizada en la mañana de este martes, el jugador había dicho que tenía una decisión tomada "hace tiempo", pero prefirió no comunicarla en ese momento.

Horas después, el centrocampista anunció la decisión de poner un punto final a su carrera al plantel y a la dirigencia tricolor , según informó El Espectador Deportes.

Durante la temporada 2025, Pereyra jugó 650 minutos repartidos en 26 encuentros (22 por la liga, dos por Copa Libertadores y dos por Copa AUF Uruguay), lo que da un promedio de 28 minutos por partido.

ENTREVISTA Entrevista a Perchman: calificó con 7.5 puntos su primer año en Nacional y le dijo a Coates que se quede, "porque el 2026 va a ser un año para disfrutar"

NACIONAL CAMPEÓN Mauricio Pereyra se llevó la medalla de campeón y la red del Gran Parque Central en una final especial que puede marcar su despedida de Nacional

El volante jugó en 11 de los 15 partidos del Torneo Apertura y en cinco de los siete partidos de la fase inicial del Intermedio, pero perdió pisada en el Clausura, donde solo disputó 85 minutos en cinco encuentros.

Sus últimos minutos como profesional los disputó en la final de ida del campeonato contra Peñarol, en el Campeón del Siglo. Ingresó a los 87 minutos en lugar de Lucas Rodríguez para disputar el final del encuentro.

Este año no convirtió goles y aportó dos asistencias. El último gol de su carrera lo convirtió el 23 de junio de 2024, en la victoria de Nacional a Cerro Largo por 4-0 correspondiente a la tercera fecha del Torneo Intermedio de aquel año.

Las estadísticas de la carrera de Mauricio Pereyra

Mauricio Pereyra Mauricio Pereyra durante su primera etapa en Nacional

Mauricio Pereyra debutó en Nacional el 18 de febrero de 2009, ingresando desde el banco en la victoria del tricolor por 3-0 contra Nacional de Paraguay por la fase de grupos de la Libertadores de ese año, en la que colaboró para que su equipo llegue a la semifinal.

Con 74 partidos jugados, cuatro goles y la obtención de los campeonatos de 2008/2009 y 2010/2011, en 2011 Pereyra pasó del bolso a Lanús, donde jugó hasta la temporada 2013. En esos dos años el volante disputó 53 partidos y convirtió tres tantos.

Su siguiente paso fue el Krasnodar de Rusia, donde se mantuvo seis años, hasta 2019. En el club ruso Pereyra jugó 201 partidos y convirtió 29 goles.

stuani-jpg..webp El equipo de Orlando City, con Mauricio Pereyra levantando la copa, César Araujo y Facundo Torres -con la bandera uruguaya- celebrando el primer título del club en su historia, la US Open Cup de 2022

En 2019 el uruguayo llegó al Orlando City de Estados Unidos, club en el que se convirtió en referente. Jugó 136 partidos, anotó siete goles y ganó la US Open Cup antes de irse del equipo en 2023, para volver a Nacional.

Entre 2024 y 2025 Pereyra jugó 66 partidos en el tricolor y sumó tres goles, junto con la obtención del campeonato de este año. En el tricolor sumó un total de 140 partidos oficiales, siete goles y tres campeonatos uruguayos.