El técnico rival de Peñarol por Copa Libertadores, que ya lo enfrentó con Nacional y que perdió más de lo que ganó

Peñarol está prácticamente pronto luego de la práctica vespertina de este viernes para enfrentar este sábado a la hora 19.30 a Cerro en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 7 del Torneo Apertura.
Diego Aguirre, en lo previo, tiene en mente algunas sorpresas, ya que hará cambios en todas las líneas del equipo.
Es que Peñarol jugará 15 encuentros en menos de dos meses, teniendo en cuenta que en breve comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores.
En dicho grupo enfrentará a Corinthians Independiente Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.
Los colombianos cuentan con Repetto de técnico
El primer partido que jugará Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América será ante Independiente Santa Fe y como visitante en la altura de Bogotá.
Como informó Referí, el técnico es el técnico de los colombianos es el uruguayo Pablo Repetto.
Repetto tuvo su pasaje por Nacional en 2022, con el que se consagró campeón uruguayo tras la llegada en el segundo semestre de Luis Suárez.
De los cuatro clásicos en los que enfrentó a Peñarol, perdió dos, empató uno y ganó el restante, que fue justamente en el que jugó El Pistolero.
Desde ese punto de vista y dirigiendo a Nacional, tiene números negativos contra los aurinegros.