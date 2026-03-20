El análisis de los rivales de Peñarol en la Copa Libertadores: Depay y Lingard en Corinthians, un rival argentino y otro colombiano

Peñarol quedó emparejado en el grupo de la Copa Libertadores con un peso pesado brasileño y continental como Corinthians, Platense de Argentina y Santa Fe de Colombia.

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Semifinalista en 2024 y octavofinalista el año pasado, el equipo de Diego Aguirre se obsesiona año tras año con volver a levantar la copam, sabiendo que el poderío económico de algunos de sus vecinos del continente complejizan mucho esos sueños.

En tal sentido, Peñarol deberá medir fuerzas con un monstruo de Brasil: Corinthians.

Corinthians se clasificó como campeón de la Copa Brasil 2025 y en esta temporada cayó eliminado en semifinales del Campeonato Paulista con Novorizontino.

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En el Brasileirao está noveno a siete puntos de los líderes San Pablo y Palmeiras.

El equipo dirigido por Dorival Junior, quien estuvo al frente de la selección de Brasil entre 2024 y 2025, cuenta desde el año pasado con la presencia del delantero holandés Memphis Depay, exjugador de Manchester United, Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid, e internacional con la selección de su país.

El 6 de marzo, el Timao anunció la llegada del delantero inglés Jesse Lingard, ex Manchester United y mundialista con Inglaterra en Rusia 2018. Todavía no debutó.

Además están el equipo el golero Hugo Souza, los defensores Matheuzinho, Matheus Bidu, Andre Ramalho, el ex Peñarol Pedro Milans, que es suplente, los volantes Allan, Andre, el argentino Rodrigo Garro y los delanteros Yuri Alberto, Vitinho, Dieguinho y una de las mejores figuras de la selección de Perú, André Carrillo.

El Timao fue campeón de la Libertadores en 2012.

Platense, argentino debutante

Platense Platense

Platense se clasificó como campeón del Torneo Apertura 2025 en lo que fue su primer título en el fútbol argentino.

El Calamar es debutante en Copa Libertadores.

Su entrenador es Walter Zunino y solo cuenta con un extranjero en su plantel: el volante uruguayo Martín Barrios, ex Racing, Albion y Racing de Avellaneda.

También está en el actual plantel el ex Cerro Largo Mauro Luna Diale.

Santa Fe de Pablo Repetto y Franco Fagúndez

dsc-2054-jpg..webp Pablo Repetto Inés Guimaraens

Campeón del Torneo Apertura 2025, Santa Fe es dirigido por Pablo Repetto, campeón uruguayo con Nacional en 2022.

En el plantel figura Franco Fagúndez, ex Nacional, quien se recupera de un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y se duda que llegue al debut de la Copa.

Los argentinos Emanuel Olivera, Nahuel Bustos y Maximiliano Lovera son los otros extranjeros del plantel.

Repetto cuenta con valores colombianos con mucho roce como el golero Andrés Mosquera, los defensas Christian Mafla, Helibelton Palacios, Yeicar Perlaza y Hugo Rodallega.