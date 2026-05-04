El encuentro entre Mike Tyson y Cecilia Comunales y el recuerdo del boxeador asociado a Uruguay: marihuana

La exboxeadora uruguaya, Cecilia Comunales, protagonizó un divertido encuentro con Mike Tyson. El hecho se dio en un vestuario del T-Mobile Arena ubicado en la ciudad de Paradise, en las afueras de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos.

Comunales fue presentado al excampeón mundial de los pesos pesados por Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) con quien contrajo matrimonio en marzo pasado.

Excampeona mundial de la AMB en peso ligero, en 2012, Comunales se retiró los rings en 2015 y desde 2021 es comentarista para ESPN en el deporte de los puños.

El año pasado mudó su residencia a Houston y recientemente se casó con Mendoza en Medellín.

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"¡Ah! ¡Conocí a Mike Tyson!", escribió Comunales en su cuenta de Instagram donde cuenta con 94 mil seguidores.

La oriunda de Paysandú reveló que recién cuando vio el video que le grabaron se percató de que Tyson estaba también junto a Fer, el cantante de Maná.

"En realidad fue así: El día que conocí a Tyson y a Fer de Maná (sin darme cuenta que estaba ahí). Mi emoción en modo shock fanática no me permitió percibir a mas nadie a mi alrededor y pues... de los nervios solo vi a Mike… y hoy al ver el video, me doy cuenta de este suceso…. Así soy…".

En el video se ve a Comunales saludando a Tyson y recordándole que estuvo en Uruguay.

Fue en julio de 2016 cuando el expugilista presentó en Punta del Este su show unipersonal Undisputed Truth y en esa ocasión fue entrevistado por Referí.

Tyson efectivamente recordó que había estado en Uruguay con un gesto inequívoco. Se llevó los dedos pulgar e índice a la boca haciendo un gesto de fumar marihuana, droga que fuera legalizada en 2013 durante la presidencia de José Mujica.

Comunales se rio con fruición y escribió al respecto: "Y se acordó de Uruguay".