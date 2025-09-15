El youtuber Mr. Beast desafió a Mike Tyson previo a la pelea de Canelo Álvarez y Crawford, y terminó en el piso tras un gancho al estómago; mirá el video

Todos los flashes de Las Vegas estaban centrados el sábado a la noche en lo que sería la pelea estelar entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford, por cuatro títulos mundiales. No obstante, previo al combate, el youtuber Mr. Beast, desafió a Mike Tyson, quien concurrió al ring side, y terminó sin aire y fuera del aire en su canal.
