Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / BOXEO

El youtuber Mr. Beast desafió a Mike Tyson previo a la pelea de Canelo Álvarez y Crawford, y terminó en el piso tras un gancho al estómago; mirá el video

Un momento complicado para el youtuber Mr. Beast luego de que desafió a Mike Tyson

15 de septiembre 2025 - 14:00hs

Todos los flashes de Las Vegas estaban centrados el sábado a la noche en lo que sería la pelea estelar entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford, por cuatro títulos mundiales. No obstante, previo al combate, el youtuber Mr. Beast, desafió a Mike Tyson, quien concurrió al ring side, y terminó sin aire y fuera del aire en su canal.

El episodio entre Mr Beast y Mike Tyson

Durante la transmisión de la pelea, el famoso youtuber Mr. Beast, organizador de la pelea y uno de los creadores de contenido más populares del mundo, le pidió a Mike Tyson que, en broma, le diera un golpe.

El excampeón de los pesos pesados aceptó y, con un guante en su mano izquierda, le lanzó un tremendo gancho al estómago, como en sus mejores tiempos y como si estuviera enfrentando a un profesional.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre por el regreso de un futbolista de Peñarol, tras la lesión de Javier Cabrera, para enfrentar a Juventud por el Torneo Clausura

Jaime Báez celebra su golazo para Peñarol ante Botafogo por Copa Libertadores
PEÑAROL

El inesperado giro de Jaime Báez con Peñarol: tras tres meses y medio inactivo, vuelve de Italia, para intentar suplir al lesionado Javier Cabrera

El impacto fue suficiente para que el influencer quedara doblado de dolor y saliera del aire en su canal.

Temas:

Mike Tyson Canelo Álvarez boxeo Youtuber

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

Edinson Cavani y Ángel Di María
ARGENTINA

Del emotivo reencuentro a la desaforada reacción de Edinson Cavani por una falta a Ángel Di María, quien le hizo un golazo olímpico a Boca Juniors

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos