El youtuber Mr. Beast desafió a Mike Tyson previo a la pelea de Canelo Álvarez y Crawford, y terminó en el piso tras un gancho al estómago; mirá el video

Todos los flashes de Las Vegas estaban centrados el sábado a la noche en lo que sería la pelea estelar entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford, por cuatro títulos mundiales. No obstante, previo al combate, el youtuber Mr. Beast, desafió a Mike Tyson, quien concurrió al ring side, y terminó sin aire y fuera del aire en su canal.

Como informó este domingo Referí, Crawford le ganó de manera unánime a Canelo Álvarez y le arrebató los cuatro cinturones que tenía el boxeador azteca.

El episodio entre Mr Beast y Mike Tyson Durante la transmisión de la pelea, el famoso youtuber Mr. Beast, organizador de la pelea y uno de los creadores de contenido más populares del mundo, le pidió a Mike Tyson que, en broma, le diera un golpe.

El excampeón de los pesos pesados aceptó y, con un guante en su mano izquierda, le lanzó un tremendo gancho al estómago, como en sus mejores tiempos y como si estuviera enfrentando a un profesional.

El impacto fue suficiente para que el influencer quedara doblado de dolor y saliera del aire en su canal.