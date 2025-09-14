Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Del emotivo reencuentro a la desaforada reacción de Edinson Cavani por una falta a Ángel Di María, quien le hizo un golazo olímpico a Boca Juniors

Mirá cómo fue el reencuentro entre Edinson Cavani y Ángel Di María, por qué se enojó el Matador y cómo fue el golazo olímpico del Fideo

14 de septiembre 2025 - 22:28hs

Boca Juniors no pudo conseguir su cuarto triunfo consecutivo en el Torneo Clausura de Argentina, pero se llevó un empate 1-1 de su visita este domingo a Rosario Central, que igualó la contienda con un golazo olímpico de Ángel Di María en un entretenido encuentro por la octava fecha. Edinson Cavani fue titular y tuvo un emotivo reencuentro con su compañero en Paris Saint-Germain.

En el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, el Xeneize afrontó un riguroso examen ante un rival directo en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Lo hizo en el marco de una semana especial atravesada por la ausencia del entrenador Miguel Ángel Russo, incapacitado durante varios días tras ser internado en una clínica en Buenos Aires por una infección urinaria.

El técnico argentino, de 69 años y que atraviesa su tercer ciclo al mando de los auriazules, se recuperó hace un par de días y acompañó al plantel en su visita al Canalla.

En su ingreso al estadio, se le vio caminando con lentitud y fragilidad, pero fue muy bien recibido en Rosario, donde también es reconocido como ídolo luego de varias temporadas como DT de Central.

El cotejo, como se esperaba, fue parejo y abierto, y Boca abrió la cuenta con un cabezazo de Rodrigo Battaglia (19'), pero pronto llegó el empate local en un magnífico tiro de esquina de Di María (24'), que coló el balón por encima del arquero Leandro Brey.

"Al final, el empate está bien, fue parejo. Venimos haciendo las cosas bien, creamos muchas ocasiones. Yo juego donde me toque, intento hacer lo mejor dentro de la cancha", destacó el Fideo.

Di María, de 37 años, tuvo un duelo particular con Leandro Paredes, quien fue su compañero en la selección argentina campeona del mundo en Catar 2022.

Con Paredes cambió camisetas luego del partido.

Con Cavani tuvo un encontronazo donde el Matador le cometió falta para luego reaccionar en forma desaforada contra el juez del partido.

Con este resultado, Boca queda tercero en el grupo A con 13 unidades, dos puntos por debajo de los líderes Unión y Barracas Central.

Más temprano, Unión superó como visitante por 3-1 a Gimnasia y se subió a la cima de la zona con golazos de Mateo del Blanco (47), Cristian Tarragona (57) y Mauricio Martínez (61), mientras que Marcelo Torres (52) descontó para el Lobo (séptimo del grupo B).

Además, en otro choque dominical, Instituto (undécimo del B) volvió al triunfo y se impuso por 2-0 a Argentinos (12°, del A) con sendos remates desde el punto blanco anotados por Alex Luna (44) y Gastón Lodico (90).

Edinson Cavani Ángel Di María Rosario Central Boca Juniors

