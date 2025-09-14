Dólar
Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Plaza Colonia vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: Pablo Peirano confirmó el equipo con el retorno de los 11 titulares, el tricolor se juega mucho esta tarde

Plaza Colonia y Nacional juegan desde la hora 18.00 en el Estadio Centenario por la séptima fecha del Torneo Clausura donde el tricolor buscará ampliar aún más la ventaja en la Tabla Anual

14 de septiembre 2025 - 15:59hs
Nicolás López

Nicolás López

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

EN VIVO

Nacional y Plaza Colonia juegan desde la hora 18.00 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscarán una revancha tras ser eliminados el jueves por el patablanca en octavos de final de la Copa AUF Uruguay y al mismo tiempo dejar virtualmente sentenciada la Tabla Anual luego de lo que fue el empate de Peñarol con Liverpool el sábado.

Las estadísticas completas del partido

Javier Burgos será el juez del partido

Javier Burgos comandará al equipo arbitral. En el VAR estará Daniel Rodríguez.

El cambio de localía entre Plaza Colonia y Nacional

Se concretó el pasado 8 de setiembre. Mirá los detalles en esta nota.

Hay 10 mil hinchas en el Estadio Centenario

Buenas noticias para Plaza Colonia que contra Nacional mudó la localía del Suppici al Centenario porque la semana pasada sus hinchas compraron solo 6 entradas contra Peñarol y el jueves 13 ante Nacional. Esta tarde se colocaron alrededor de 10 mil localidades y la recaudación va para las arcas del patablanca.

Así jugará Nacional ante Plaza Colonia

Nacional vuelve a jugar con el equipo titular luego de perder 2-1 con el propio Plaza el jueves por Copa AUF Uruguay. Pablo Peirano hace 11 cambios. Juegan los titulares.

G01ROD3X0AA7shE

Así jugará Plaza Colonia contra Nacional

Sebastián Díaz hace ocho cambios con respecto al equipo que el jueves le ganó a Nacional de atrás en el Gran Parque Central para clasificar a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Jugarán Guillermo Reyes, Ezequías Redín, Haibrany Ruiz Díaz, Juan Pablo Hernández, Juan Manuel Ramos; Yacouba Meite, Yvo Calleros; Hebert Vergara, Agustín Maidana, Lucas Carrizo; Álvaro López.

Solo se mantienen en el elenco titular Redín, Hernández y Ramos.

En el banco de suplentes quedaron Joaquín Silva, Matías Velázquez, Santiago Otegui, Máximo Lorenzi. Facundo Píriz, Miqueas Redín, Agustín Ocampo, Cristian Barros, Benjamín Acosta y Gonzalo "Zorrito" Bueno.

Nacional jugará de casaca azul

G01IaqAWUAE9wPC

Nacional deja la camiseta celeste que usó en los dos últimos partidos y que desde 2011 utiliza en varios partidos de setiembre, y vuelve a la casaca azul de alternativa. Es que Plaza Colonia es "locatario" a pesar de jugar en el Estadio Centenario.

El Chengue Morales criticó a Flavio Perchman

Duras críticas de Richard "Chengue" Morales a diversos actores del fútbol uruguayo, incluido Flavio Perchman. Mirá todos los dardos que tiró.

La sensible baja que tiene Plaza Colonia

El brasileño Alex Bruno quedó afuera de la convocatoria en Plaza Colonia. El jueves, en el Gran Parque Central, en partido ante los albos por Copa AUF Uruguay, sufrió fractura de clavícula.

Vuelve Luis Mejía a la convocatoria en Nacional

G00UUs1XMAACKxo

Por dónde ver Plaza Colonia vs Nacional

Mirá en esta nota por dónde ver el partido de esta tarde.

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comenzamos con el relato en vivo de Plaza Colonia vs Nacional.

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Embed

