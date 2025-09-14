Plaza Colonia vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: Pablo Peirano confirmó el equipo con el retorno de los 11 titulares, el tricolor se juega mucho esta tarde

Live Blog Post

Así jugará Plaza Colonia contra Nacional

Sebastián Díaz hace ocho cambios con respecto al equipo que el jueves le ganó a Nacional de atrás en el Gran Parque Central para clasificar a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Jugarán Guillermo Reyes, Ezequías Redín, Haibrany Ruiz Díaz, Juan Pablo Hernández, Juan Manuel Ramos; Yacouba Meite, Yvo Calleros; Hebert Vergara, Agustín Maidana, Lucas Carrizo; Álvaro López.

Solo se mantienen en el elenco titular Redín, Hernández y Ramos.

En el banco de suplentes quedaron Joaquín Silva, Matías Velázquez, Santiago Otegui, Máximo Lorenzi. Facundo Píriz, Miqueas Redín, Agustín Ocampo, Cristian Barros, Benjamín Acosta y Gonzalo "Zorrito" Bueno.