Nacional y Plaza Colonia juegan desde la hora 18.00 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscarán una revancha tras ser eliminados el jueves por el patablanca en octavos de final de la Copa AUF Uruguay y al mismo tiempo dejar virtualmente sentenciada la Tabla Anual luego de lo que fue el empate de Peñarol con Liverpool el sábado.
Plaza Colonia vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: Pablo Peirano confirmó el equipo con el retorno de los 11 titulares, el tricolor se juega mucho esta tarde
