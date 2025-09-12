El importante regreso que tendrá Pablo Peirano en el equipo de Nacional en un partido crucial ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Nacional perdió 2-1 contra Plaza Colonia este jueves y fue eliminado de la Copa AUF Uruguay luego de ir ganando 1-0 con un gol de Nicolás "Diente" López ante un colmado Gran Parque Central. En tanto, este viernes el equipo entrenó, sobre todo, los que no tuvieron minutos, y Luis Mejía ya está pronto para volver al arco en un encuentro crucial por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El panameño viajó para jugar con su selección por la fecha FIFA de setiembre por las Eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, en los encuentros ante el modesto Surinam, con el que empataron 0-0 de visita, y luego, como locales, 1-1 contra Guatemala.

Más allá de su viaje para integrar el plantel con la selección de Panamá en las Eliminatorias, Luis Mejía no jugó ni un minuto.

Es que el técnico decidió dejarlo en el banco y nuevamente volvió a jugar Orlando Mosquera, como lo venía haciendo últimamente.

En Nacional, Mejía se perdió esta vez dos encuentros: la victoria por 3-0 sobre Racing por el Torneo Clausura, y el de este jueves ante Plaza Colonia en el que fueron eliminados en la Copa AUF Uruguay.

Justamente en ese partido, su suplente, Ignacio Suárez, cometió un grueso error tras un tiro libre y los colonienses consiguieron el transitorio empate.

De esta manera, Mejía volverá a la titularidad este domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario contra Plaza Colonia por la séptima fecha del Clausura, en la que el técnico Pablo Peirano se puede jugar su continuidad.