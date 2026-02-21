Nahuel Acosta se fue de Peñarol y lo comunicó por redes sociales: "Las oportunidades no fueron las que esperaba"

Nahuel Acosta ya no es jugador de Peñarol . El jugador rescindió su contrato con el carbonero para pasar a ser jugador libre , y lo comunicó en una carta publicada en sus redes sociales en la que lamentó que no tuvo las oportunidades que "esperaba".

"Gracias Peñarol. Me voy con el sueño más grande de mi vida cumplido y con la cabeza tranquila, porque sé lo que di cada vez que me tocó estar", comenzó escribiendo Acosta.

Luego, el extremo de 26 años lamentó: "También sé lo que podía dar cuando las oportunidades no fueron las que esperaba". "Siempre fui profesional, siempre respeté este escudo y estos colores ", agregó.

Acosta agradeció "a toda la hinchada" por su apoyo y confianza "desde el primer día", y valoró que "ese cariño no se olvida". "Ojalá la vida y el fútbol nos vuelvan a cruzar para poder devolver, aunque sea un poco, todo lo que me dieron. Te amo, Peñarol", concluyó.

Horas después, Peñarol comunicó de forma oficial la salida "de común acuerdo" de Acosta del club. "Muchas gracias por este tiempo juntos, Nahuel, y el deseo de éxito en tus próximos desafíos", se lee en el tuit publicado por el aurinegro.

Los números de Nahuel Acosta en Peñarol

Nahuel Acosta llegó a Peñarol en el verano de 2024, como una apuesta de la dirigencia de Ignacio Ruglio. Durante ese año disputó 12 partidos con la camiseta carbonera, dos de ellos por Copa Libertadores, y anotó dos goles.

En 2025 el extremo se fue cedido al Blooming de Bolivia, donde jugó 11 partidos y anotó tres goles. No jugó de mayo a octubre por lesión, y ese mes disputó su último partido en el fútbol boliviano, con 7 minutos en un encuentro ante Always Ready por la Copa Bolivia.

A principios de 2026 Acosta volvió a Peñarol, donde no entró en los planes del entrenador Diego Aguirre y cortó su vínculo con el carbonero.