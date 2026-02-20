El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol que logró el apoyo de un ministro de Luis Lacalle Pou

El exministro de Turismo en el gobierno de Luis Lacalle Pou, Eduardo Sanguinetti, mostró este jueves su apoyo a un candidato a la presidencia de Peñarol .

Sanguinetti, hincha aurinegro desde siempre, mostró su adhesión al grupo nuevo que ya comenzó la campaña electoral para lo que serán las próximas elecciones del club.

El pasado fin de semana fue el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), del PIT-CNT y presidente del Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Joselo López, quien se sumó también a este grupo.

Las mismas se deben llevar a cabo en diciembre próximo, más allá de que el pasado martes, como informó Referí, el presidente Ignacio Ruglio en el consejo directivo, pidió que se adelantaran para el 15 de noviembre.

Según informó a Referí, Ruglio fundamentó su planteo en que al adelantar las elecciones el próximo titular de la institución tenga más tiempo para inmiscuirse en la realidad del club y luego tener un mayor margen de maniobra para trabajar en el periodo de pases y armar el Peñarol 2027.

Eduardo Sanguinetti apoya a Pablo Schiavi

Pablo Schiavi hace algunos años ya trabajó para Peñarol, y fue el creador del Movimiento Libertadores.

El mismo comenzó hace muy poco y la idea del candidato es desplazar a Ignacio Ruglio y también a la actual oposición del consejo directivo carbonero por entender que es "débil".

En los últimos días, Schiavi sumó el apoyo de Joselo López al Movimiento Libertadores y ahora el de Eduardo Sanguinetti, exministro de Turismo de Luis Lacalle Pou.

Por más que aún falta un buen tiempo para las elecciones, Peñarol es el club más politizado del fútbol uruguayo y ya hay movimientos en distintos grupos.

