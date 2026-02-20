Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol que logró el apoyo de un ministro de Luis Lacalle Pou

El político se sumó a la campaña para el próximo acto eleccionario del club carbonero

20 de febrero 2026 - 12:47hs
El exministro de Turismo en el gobierno de Luis Lacalle Pou, Eduardo Sanguinetti, mostró este jueves su apoyo a un candidato a la presidencia de Peñarol.

Sanguinetti, hincha aurinegro desde siempre, mostró su adhesión al grupo nuevo que ya comenzó la campaña electoral para lo que serán las próximas elecciones del club.

El pasado fin de semana fue el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), del PIT-CNT y presidente del Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Joselo López, quien se sumó también a este grupo.

Según informó a Referí, Ruglio fundamentó su planteo en que al adelantar las elecciones el próximo titular de la institución tenga más tiempo para inmiscuirse en la realidad del club y luego tener un mayor margen de maniobra para trabajar en el periodo de pases y armar el Peñarol 2027.

Eduardo Sanguinetti apoya a Pablo Schiavi

Pablo Schiavi hace algunos años ya trabajó para Peñarol, y fue el creador del Movimiento Libertadores.

El mismo comenzó hace muy poco y la idea del candidato es desplazar a Ignacio Ruglio y también a la actual oposición del consejo directivo carbonero por entender que es "débil".

En los últimos días, Schiavi sumó el apoyo de Joselo López al Movimiento Libertadores y ahora el de Eduardo Sanguinetti, exministro de Turismo de Luis Lacalle Pou.

Por más que aún falta un buen tiempo para las elecciones, Peñarol es el club más politizado del fútbol uruguayo y ya hay movimientos en distintos grupos.

Aquí se puede ver el posteo de Pablo Schiavi:

