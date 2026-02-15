El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol al que apoya el dirigente sindical Joselo López

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), del PIT-CNT y presidente del Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), mostró este fin de semana su apoyo a un candidato a la presidencia de Peñarol .

El sindicalista, hincha carbonero desde siempre, mostró su adhesión a uno de los nuevos grupos que ya existen para lo que serán las próximas elecciones aurinegras.

Las mismas se deben llevar a cabo en diciembre próximo, más allá de que el pasado martes, como informó Referí, el presidente Ignacio Ruglio en el consejo directivo, pidió que se adelantaran para el 15 de noviembre.

Según se informó a Referí, Ruglio fundamentó su planteo en que al adelantar las elecciones el próximo titular de la institución tenga más tiempo para inmiscuirse en la realidad del club y luego tener un mayor margen de maniobra para trabajar en el periodo de pases y armar el Peñarol 2027.

Joselo López apoya a Pablo Schiavi

Pablo Schiavi, quien hace algunos años ya trabajó para Peñarol, fue el creador del Movimiento Libertadores.

El mismo comenzó hace muy poco y la idea del candidato es desplazar a Ignacio Ruglio y también a la actual oposición del consejo directivo carbonero por entender que es "débil".

En los últimos días, Schiavi sumó el apoyo de Joselo López al Movimiento Libertadores.

El sindicalista hincha de Peñarol no dudó y apoyará desde su lugar al candidato a las próximas elecciones de Peñarol.

