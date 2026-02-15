Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol al que apoya el dirigente sindical Joselo López

El sindicalista se sumó en los últimos días a la campaña para el próximo acto eleccionario del club

15 de febrero 2026 - 15:07hs
Joselo López/Pit Cnt
Foto: Leonardo Carreño

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), del PIT-CNT y presidente del Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), mostró este fin de semana su apoyo a un candidato a la presidencia de Peñarol.

El sindicalista, hincha carbonero desde siempre, mostró su adhesión a uno de los nuevos grupos que ya existen para lo que serán las próximas elecciones aurinegras.

Joselo López apoya a Pablo Schiavi

Pablo Schiavi, quien hace algunos años ya trabajó para Peñarol, fue el creador del Movimiento Libertadores.

El mismo comenzó hace muy poco y la idea del candidato es desplazar a Ignacio Ruglio y también a la actual oposición del consejo directivo carbonero por entender que es "débil".

En los últimos días, Schiavi sumó el apoyo de Joselo López al Movimiento Libertadores.

El sindicalista hincha de Peñarol no dudó y apoyará desde su lugar al candidato a las próximas elecciones de Peñarol.

Aquí se puede ver el posteo de Pablo Schiavi:

