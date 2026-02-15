Dólar
PEÑAROL

El posteo de Abel Hernández, quien terminó su tratamiento en Barcelona y vuelve a Montevideo para entrenar en Peñarol

El delantero carbonero cuenta los días para lo que será su retorno a las canchas

15 de febrero 2026 - 10:30hs
Abel Hernández está pronto para volver a Montevideo a entrenar en Peñarol

abel

El delantero de Peñarol, Abel Hernández, terminó su tratamiento personalizado en el Instituto Cugat de Barcelona y de esa manera, la semana que viene llegará de regreso a Montevideo para comenzar a entrenar nuevamente en Peñarol.

Cabe recordar que en el primer partido que disputó en su regreso al club carbonero, ante River Plate de Argentina en el Estadio Domingo Burgueño hace un mes, el 17 de enero, el futbolista se lesionó la rodilla a los 7 minutos y debió salir.

Desde ese día, no entrenó más con el equipo de Diego Aguirre y viajó a Barcelona para hacerse un tratamiento especial en la zona lesionada.

Miguel Vázquez, traumatólogo del Instituto Cugat que atendió a Abel Hernández, dijo esta semanaque con distintos exámenes detectaron que el atacante sufrió una "lesión ligamentosa" en una de sus rodillas, tras chocar con el golero Emanuel Beltrán.

Vuelve Abel a Peñarol

Abel Hernández posteó este sábado a en su cuenta de Instagram una historia con un ayudante del Instituto Cugat.

Este escribió: "Vamoooo arriba amigo. Pronto de vuelta. Un placer haberte ayudado!!!".

abel

El futbolista ya está pronto al terminar su tratamiento en Barcelona y según lo que pudo saber Referí, la semana que viene vuelve a Montevideo para volver a entrenar a Peñarol.

Según confió la misma fuente consultada, Abel Hernández volverá a hacer trabajos en cancha con el plantel carbonero.

¿Cuánto falta para que vuelva a jugar? En Peñarol estiman que en un mes entrenará con normalidad, y en un poco más de tiempo, ya comenzará a jugar nuevamente.

Temas:

Peñarol Abel Hernández Barcelona

