El posteo de Abel Hernández, quien terminó su tratamiento en Barcelona y vuelve a Montevideo para entrenar en Peñarol
El delantero carbonero cuenta los días para lo que será su retorno a las canchas
15 de febrero 2026 - 10:30hs
Abel Hernández está pronto para volver a Montevideo a entrenar en Peñarol
El delantero de Peñarol, Abel Hernández, terminó su tratamiento personalizado en el Instituto Cugat de Barcelona y de esa manera, la semana que viene llegará de regreso a Montevideo para comenzar a entrenar nuevamente en Peñarol.
Cabe recordar que en el primer partido que disputó en su regreso al club carbonero, ante River Plate de Argentina en el Estadio Domingo Burgueño hace un mes, el 17 de enero, el futbolista se lesionó la rodilla a los 7 minutos y debió salir.
Desde ese día, no entrenó más con el equipo de Diego Aguirre y viajó a Barcelona para hacerse un tratamiento especial en la zona lesionada.
Miguel Vázquez, traumatólogo del Instituto Cugat que atendió a Abel Hernández, dijo esta semanaque con distintos exámenes detectaron que el atacante sufrió una "lesión ligamentosa" en una de sus rodillas, tras chocar con el golero Emanuel Beltrán.