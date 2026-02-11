Así se juega la segunda fecha del Torneo Apertura: mirá los detalles de la etapa, con Nacional de local y Peñarol en Maldonado
La fecha comenzará el viernes 13 de febrero con el partido entre Cerro Largo y Wanderers y finalizará el lunes 16 con Torque contra Juventud
11 de febrero 2026 - 14:05hs
Pelota Penalty del fútbol uruguayo
Foto: Inés Guimaraens
El Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 ya tiene definidos los detalles de su segunda fecha, que se jugará el próximo fin de semana, más precisamente entre el viernes 13 y el lunes 16 de febrero.
La etapa tendrá a Nacional de local frente a Racing y a Peñarol con salida al interior para visitar a Central Español en Maldonado.
El primer partido de la fecha será el viernes a las 19:00, cuando Cerro Largo reciba a Wanderers en el estadio Ubilla de Melo.
Luego, a las 21:30 Liverpool y Defensor Sporting jugarán en el Parque Viera.
El sábado, habrá dos partidos: Deportivo Maldonado vs Progreso a las 17:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, y Nacional vs Racing a las 20:30 en el Gran Parque Central.
La actividad del domingo se abrirá con el encuentro entre Danubio y Boston River a las 17:00 en Jardines del Hipódromo, y a las 20:30 Central Español y Peñarol jugarán en el Burgueño Miguel de Maldonado.
La fecha culminará el lunes con otros dos partidos: Albion vs Wanderers a las 19:00 en el Franzini y Montevideo City Torque vs Juventud de Las Piedras a las 21:30 en el Centenario.
Detalles de la primera fecha del Torneo Apertura 2026: