El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Así se juega la segunda fecha del Torneo Apertura: mirá los detalles de la etapa, con Nacional de local y Peñarol en Maldonado

La fecha comenzará el viernes 13 de febrero con el partido entre Cerro Largo y Wanderers y finalizará el lunes 16 con Torque contra Juventud

11 de febrero 2026 - 14:05hs
Pelota Penalty del fútbol uruguayo

Pelota Penalty del fútbol uruguayo

Foto: Inés Guimaraens

El Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 ya tiene definidos los detalles de su segunda fecha, que se jugará el próximo fin de semana, más precisamente entre el viernes 13 y el lunes 16 de febrero.

La etapa tendrá a Nacional de local frente a Racing y a Peñarol con salida al interior para visitar a Central Español en Maldonado.

El primer partido de la fecha será el viernes a las 19:00, cuando Cerro Largo reciba a Wanderers en el estadio Ubilla de Melo.

Luego, a las 21:30 Liverpool y Defensor Sporting jugarán en el Parque Viera.

El sábado, habrá dos partidos: Deportivo Maldonado vs Progreso a las 17:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, y Nacional vs Racing a las 20:30 en el Gran Parque Central.

20260208 Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta, Nacional, Boston River Torneo Apertura 2026. Foto: Felipe Mereola/FocoUy
Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta celebran uno de los goles de Nacional contra Boston River

Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta celebran uno de los goles de Nacional contra Boston River

La actividad del domingo se abrirá con el encuentro entre Danubio y Boston River a las 17:00 en Jardines del Hipódromo, y a las 20:30 Central Español y Peñarol jugarán en el Burgueño Miguel de Maldonado.

La fecha culminará el lunes con otros dos partidos: Albion vs Wanderers a las 19:00 en el Franzini y Montevideo City Torque vs Juventud de Las Piedras a las 21:30 en el Centenario.

Detalles de la primera fecha del Torneo Apertura 2026:

Día Hora Partido Cancha Árbitro Asistentes Cuarto árbitro VAR
Viernes 13 de febrero 19:00 Cerro Largo vs Wanderers Ubilla (Melo) Leandro Lasso Mathías Muniz y Carlos Roca Elías Lorenzo Diego Riveiro y Santiago Fernández
Viernes 13 21:30 Liverpool vs Defensor Sporting Parque Viera Gustavo Tejera Andrés Nievas y Amador de Prado Anahí Fernández Antonio García y Javier Irazoqui
Sábado 14 17:00 Deportivo Maldonado vs Progreso Burgueño Miguel (Maldonado) Javier Burgos Carlos Barreiro y Marcelo Alonso Federico Río Diego Dunajec y Christian Ferreyra
Sábado 14 20:30 Nacional vs Racing Gran Parque Central Javier Feres Héctor Bergalo y Matías Rodríguez Federico Arman Jonathan Fuentes y Richard Trinidad
Domingo 15 17:00 Danubio vs Boston River Jardines Esteban Guerra Nicolás Tarán y Sebastián Silvera Felipe Vikonis Andrés Cunha y Daniel Fedorczuk
Domingo 15 20:30 Central Español vs Peñarol Burgueño Miguel (Maldonado) Leodán González Pablo Llarena y Ernesto Hartwig Kevin Fontes Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez
Lunes 16 19:00 Albion vs Cerro Franzini Esteban Ostojich Martín Soppi y Héber Godoy Andrés Martínez Christian Ferreyra y Diego Dunajec
Lunes 16 21:30 Torque vs Juventud Centenario Andrés Matonte Horacio Ferreiro y Daiana Fernández Juan Cianni Daniel Rodríguez y Santiago Fernández
Torneo Apertura Nacional Peñarol Liverpool Maldonado

