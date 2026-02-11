Futbolito en Agro en Punta: el curioso mano a mano del ministro Oddone y el embajador de EEUU, Rinaldi

La tercera Agro en Punta Expo & Bussines , que culminó recientemente, se recordará por varios motivos –lanzamiento de innovaciones, anuncios en conferencias y negocios encaminados, por ejemplo–, pero también por anécdotas que suceden en estas exposiciones, como la que protagonizaron el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay y el embajador de EEUU en el país.

Ocurrió luego de la charla que brindó el economista Gabriel Oddone en el auditorio principal, estrenando el Foro Uruguay Global , en el que se consideró como eje temático al agro como impulsor del crecimiento económico regional, en la primera de las tres jornadas.

Oddone y Lou Rinaldi, cuando recorrían el área de la exposición comercial en el Centro de Convenciones de Punta del Este, se encontraron por casualidad en una zona dedicada a la participación de las startups, caracterizada por la asistencia de emprendedores jóvenes, donde se instauró un área de recreación, con mesas de futbolito, ping pong y tejo.

AGRICULTURA Arroceros activan la cosecha con el ánimo afectado por acciones a nivel interno que "brillan por su ausencia"

MERCADOS El tesoro de origen que Uruguay exporta a China: así se promociona la carne en Beijing y Shanghai

Ahí fue donde el ministro y el embajador se desafiaron a un partido en el futbolito.

Quienes observaron ese momento, registrado por uno de los fotógrafos de la organización (Guzmán Martínez), señalaron la curiosa coincidencia de ese mano a mano distendido entre el ministro Oddone y el embajador Rinaldi y la misión oficial del gobierno uruguayo en China, encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Los cofundadores y directores de Agro en Punta, Alejandra Pérez Trápani y Marcelo Bascialla, confirmaron la anécdota a El Observador.

No trascendió cómo salió el partido en el futbolito, tampoco de qué hablaron Oddone y Rinaldi en ese encuentro fuera de agenda, dijeron.

Sí destacaron que lo que sucedió es un ejemplo de lo que permite la exposición, compartir momentos de camaradería y estimular el relacionamiento entre los participantes.

A propósito, ese espacio de conexión, donde coincidieron Oddone y Rinaldi, característico en la cultura de trabajo en las nuevas generaciones, generó tal aceptación que va a ser potenciado en la exposición del año que viene, anunciaron.

EEUU estará en Agro en Punta 2027

Los directores de Agro en Punta informaron también que en la cuarta edición, que se hará del 3 al 5 de febrero de 2027, la embajada de Estados Unidos participará institucionalmente en Agro en Punta.