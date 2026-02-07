Un recorrido por la innovación en Agro en Punta: propuestas, inversiones, interés internacional y las barreras que quedan por superar

Entre remates, escritorios rurales, maquinaria y vehículos para el agro, hay un sector que año a año gana cada vez más espacio en Agro en Punta : el de la innovación. Un crecimiento que no solo es visible en los metros cuadrados y stands, sino también en la participación de actores claves en paneles, charlas y agendas de negocio.

Y es que startups, fondos de inversión, aceleradoras, instrumentos del gobierno e incluso empresas de otros países , buscan en esta ocasión una plataforma para visibilizar sus soluciones tecnológicas, concretar negocios y romper la barrera de entrada en un sector que no perciben como el más abierto para incorporar este tipo de tecnologías.

“Las oportunidades son infinitas, el asunto es que el productor agrícola en general, aunque hay excepciones, no es tan afín al uso de la tecnología y tiene el preconcepto de que es caro. Creo que esa barrera se rompe comunicando lo que hacemos, logrando que algunos lo incorporen y se genere un boca a boca entre vecinos , es un proceso lento pero que se va dando”, explicó el emprendedor Daniel Perciante, cofundador de Nettra, una startup que ofrece un hardware propio y una plataforma de software para monitorear y gestionar recursos en tiempo real, aplicándose en sectores como agua, agricultura, energía, medio ambiente e industria.

Sin embargo, aunque quizás de manera poco visible y no identificada como tal, referentes del sector aseguran que la innovación ha sido clave en el agro en las últimas décadas.

Para el ingeniero agrónomo Romeo Volonté, en Uruguay la innovación en el agro ocupa un rol central desde la crisis de 2002, cuando se transformó en una herramienta clave para superar ese escenario y demostró ser clave para sostener el desarrollo del sector a lo largo de los años. La siembra directa, señaló, es uno de los ejemplos más claros, primero como cambio de paradigma productivo y luego potenciada por el desarrollo de los organismos genéticamente modificados, una combinación tecnológica con fuerte impacto en la competitividad del agro.

La trazabilidad, repasó, es otro caso emblemático. Aunque en un inicio generó resistencias, con el tiempo se incorporó como un sistema que permitió al país acceder a mercados desarrollados y consolidar su posicionamiento internacional. También mencionó el desarrollo de la cría a tiempo fijo como una innovación que marcó un antes y un después en los sistemas productivos.

“Como denominador común creo que el productor agropecuario, o el empresario agropecuario, que en definitiva es quien toma la decisión de adoptar una innovación y de llevarla a cabo, cuando están dadas las condiciones y se alinean las necesidades esas innovaciones se toman y se llevan a la práctica”, sostuvo Volonté.

Un repaso por soluciones que se pueden encontrar en el evento

Desde los laboratorios, el interior del país e incluso desde Brasil, más de 20 startups y proyectos tecnológicos participaron de la tercera edición de este hub de agronegocios e inversión. Detallar una por una las soluciones implicaría una extensión considerable, por lo que a continuación Café y Negocios hace un recorrido por tres de ellas, que permiten dimensionar cómo la tecnología se aplica hoy al agro, con distintos públicos, enfoques y soluciones, orientadas a optimizar el trabajo diario del sector.

Un dispositivo que permite obtener datos en tiempo real directamente desde la parcela sembrada

croxp-1024x683

El sistema CropX es una solución innovadora diseñada para optimizar la gestión del riego en cualquier tipo de cultivo y potenciar así el rendimiento de los cultivos. El sistema está compuesto por sensores instalados en el campo y una aplicación online que permite obtener datos en tiempo real directamente desde la parcela sembrada. Entre los datos que recopila el sensor se incluyen: humedad del suelo, temperatura y conductividad eléctrica (EC), datos que son fundamentales para ofrecer predicciones precisas sobre el estado del cultivo. Además, CropX es capaz de generar recomendaciones antes de que las plantas muestren signos de estrés o deterioro, lo que permite actuar de manera preventiva.

Una solución que equipa a los responsables sanitarios de producción animal

19cb2fa300e83532600d3a216fe7c734

La startup uruguaya metaBIX Biotech desrrolló “Alerta Temprana de Riesgo”, un plan de suscripción que equipa a los responsables sanitarios de producción animal con un dispositivo avanzado para muestreo de aire. Este dispositivo permite monitorear semanalmente diversas enfermedades, seleccionadas según las necesidades de los establecimientos, proporcionando alertas tempranas para prevenir brotes.Además, ofrece acceso exclusivo a datos inéditos sobre la Presión de Infección Ambiental, presentados mediante gráficos interactivos de alta calidad, brindando una visión clara y precisa que antes estaba fuera del alcance del veterinario.

Esto se traduce en una aplicación juiciosa, racional y optimizada de los antibióticos y un incremento en la tasa de supervivencia y mejora de la salud de los animales.

La startup ya opera en mercados internacionales como Brasil e India y apunta a expandirse hacia el sector de plantaciones —por ejemplo, el cannabis—, donde el monitoreo de los niveles y la calidad del aire resulta clave para asegurar la productividad.

Un sistema de geolocalización satelital para el ganado

image

Otra solución que estuvo presente en Agro en Punta fue Telecontroles, desarrollada por Juan Lorenzo. La solución permite la geolocalización satelital individual del ganado, brindando la ubicación exacta de cada animal dentro del establecimiento a través de una caravana satelital ultraliviana. El dispositivo que funciona como una caravana pesa 21 gramos, tiene instalación simple y rápida y cuenta con autonomía energética mediante carga por panel solar y funciona con sin antenas, sin señal telefónica sin interferencias por sierras, montes o forestaciones. Desde la plataforma es posible monitorear en tiempo real, visualizar cada animal, controlar su ubicación, gestionar alertas al instante y recibir el recuento diario automáticamente en el celular. El sistema además emite alertas automáticas por falta de movimiento o por animales fuera de padrón, con verificación inmediata del evento, y ante una caída, la caravana puede localizarse fácilmente y reinstalarse en el animal. La propuesta se apoya en los conceptos de trazabilidad, seguridad y control, mediante tecnología satelital aplicada al campo.

Un lanzamiento en el marco de Agro en Punta

DSC_0039

Un analista programador y un productor rural crearon una de las innovaciones tecnológicas que más sorprendió en el inicio de Agro en Punta. Se trata de Marcos Píriz y Maximiliano Techera, responsables del desarrollo de la aplicación GarrApp. Según explicaron, se trata de plataforma que conecta al productor ganadero que tiene problemas con la garrapata y quienes realizan los baños de aspersión o profesionales veterinarios.

"Cuando ese productor, sea por control o porque vendió animales y debe despacharlos de su campo, necesite estos servicios puede de un modo sencillo pactar el día del baño y el día de la revisión para el despacho de tropa a través de la app", explicaron.

El productor, comentaron, tiene muchas cosas que resolver y de las que ocuparse, "y para el tema garrapata con un simple click, a distancia, se asegura de tener en tiempo y forma esos servicios".

"El productor carga la necesidad y hay una georreferenciación del sitio, por ejemplo un productor de Artigas informa que necesita bañar 200 vacas, y los usuarios registrados, tanto veterinarios como prestadores del servicio de baño, verán la solicitud y podrán cotizarle a ese productor", añadieron.

La inversión también dice presente

En el evento los fondos de inversión, las aceleradoras y los programas de innovación que buscan impulsar la transformación tecnológica del sector también dijeron presente.

Entre ellos se destacó Converge, una iniciativa de INIA, BID Lab y ANII, orientada al desarrollo de agtech, donde se validan soluciones innovadoras. Hasta el momento trabajan con más de 40 startups, y han brindado cerca de 20 validaciones.

Asimismo, estuvo presente Grupo Nester, un grupo de productores agropecuarios que invierte en tecnología con el objetivo de convertir al productor en un early adopter. La iniciativa, que nació en Argentina, desembarcó recientemente en Uruguay y el primer grupo de uruguayos está integrado por siete productores.

Fondos como The Yield Lab expusieron también su enfoque en inversión en etapas tempranas, con un portafolio de 35 startups en siete países, incluyendo una uruguaya y reconocieron que el desafío es que el nivel de adopción tecnológica aún es bajo.

Completaron este ecosistema actores como Innventure, un fondo de inversión de origen Argentino que lleva más de US$2.6 millones invertidos en 15 startups, y aceleradoras como Eatable Adventure, Latu e Ingenio, que apuestan por apoyar a startups y conectar capital, conocimiento y mercado para potenciar el desarrollo del agro regional.

Las empresas que buscan entrar al mercado uruguayo desde Brasil

DSC_0145

El gobierno de Río Grande do Sul también tuvo una participación destacada en el evento, con autoridades del agro y de la innovación y una agenda cargada de foros centrados en las oportunidades de cooperación entre ambos países.

“Aunque con sus producciones compitan por llegar más y mejor a los mercados, Río Grande del Sur y Uruguay comparten una identidad y deben aprovechar eso para avanzar en establecer sociedades y alcanzar mejores resultados”, afirmó Joel Maraschin, director general de la Secretaría de Agricultura y Pecuaria del estado brasileño, a El Observador.

Las autoridades brasileñas también hicieron foco en el polo binacional de tecnología y educación que se desarrolla entre Rivera y Santana Do Livramento.

En este marco, una delegación de startups brasileñas participó del encuentro, con compañías como TerraMares, especializada en soluciones de biotecnología basada en microalgas para aplicaciones sostenibles en agricultura, bio-productos y descarbonización; Siapeso, que desarrolla un sistema de inteligencia artificial para el monitoreo ambiental; y Grazing, enfocada en el manejo eficiente de patógenos.

Según señalaron los emprendedores en diálogo con Café y Negocios, aún no tienen presencia en el mercado uruguayo, pero ven en el país una oportunidad interesante para expandirse. En ese sentido, destacaron la cercanía geográfica con Uruguay —en comparación con ciudades como São Paulo— y sostuvieron que el nivel adquisitivo del país lo hace atractivo como mercado de prueba y crecimiento.