Con el regreso del uruguayo Matías Viña, River Plate recibe a Tigre por el Torneo Apertura de Argentina

Matías Viña en su debut con la camiseta de River Plate Foto: River Plate

River Plate recibe a Tigre en el estadio Mas Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con la presencia del uruguayo Matías Viña entre los titulares luego de cumplir una fecha de suspensión por su expulsión ante Gimnasia y Esgrima de La Plata hace dos semanas.

El Millonario y el Matador se verán las caras este sábado 7 de febrero, desde la hora 20, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Sebastián Zunino, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli. El encargado del VAR será Yamil Possi y el del AVAR será Bryan Ferreyra.

El equipo de Marcelo Gallardo llega a este encuentro con buenas sensaciones. Poco a poco, los refuerzos como Aníbal Moreno y Fausto Vera en el mediocampo le cambiaron la cara al funcionamiento de River con respecto al año pasado y, si bien hay pequeñas cosas por corregir y pulir, en ese sentido se nota una mejoría.

El Millonario inició de buena forma el torneo y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia de la zona A, único equipo en ostentar puntaje ideal. River comenzó su camino superando a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata en las dos primeras fechas y luego empataron ante Rosario Central de visitante.

Por el lado de Tigre, se encuentra con los mismos puntos que River, con 7 unidades, y sigue de cerca a Independiente Rivadavia en los puestos de arriba, por lo que es un duelo directo. Embed El Matador se ilusiona con dar pelea en el Torneo Apertura luego de su prometedor inicio. Los comandados por Diego Dabove ganaron sus dos partidos como local (2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y 3-1 ante Racing) e igualaron 1-1 en su excursión a Córdoba a la casa de Belgrano. Posibles formaciones de River Plate y Tigre River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo.