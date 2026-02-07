Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / Matías Viña

Con el regreso del uruguayo Matías Viña, River Plate recibe a Tigre por el Torneo Apertura de Argentina

Luego de cumplir el partido ausente por suspensión, Matías Viña volverá a ser titular en River Plate en el encuentro ante Tigre

7 de febrero 2026 - 13:19hs
Matías Viña en su debut con la camiseta de River Plate

Matías Viña en su debut con la camiseta de River Plate

Foto: River Plate

River Plate recibe a Tigre en el estadio Mas Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con la presencia del uruguayo Matías Viña entre los titulares luego de cumplir una fecha de suspensión por su expulsión ante Gimnasia y Esgrima de La Plata hace dos semanas.

El Millonario y el Matador se verán las caras este sábado 7 de febrero, desde la hora 20, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Sebastián Zunino, mientras que sus asistentes serán Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli. El encargado del VAR será Yamil Possi y el del AVAR será Bryan Ferreyra.

El equipo de Marcelo Gallardo llega a este encuentro con buenas sensaciones. Poco a poco, los refuerzos como Aníbal Moreno y Fausto Vera en el mediocampo le cambiaron la cara al funcionamiento de River con respecto al año pasado y, si bien hay pequeñas cosas por corregir y pulir, en ese sentido se nota una mejoría.

El Millonario inició de buena forma el torneo y es uno de los escoltas de Independiente Rivadavia de la zona A, único equipo en ostentar puntaje ideal. River comenzó su camino superando a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata en las dos primeras fechas y luego empataron ante Rosario Central de visitante.

la dura patada de matias vina que le costo la roja en su debut en el monumental: tenia amarilla y no estara con river plate ante rosario central
URUGUAYOS

La dura patada de Matías Viña que le costó la roja en su debut en el Monumental: tenía amarilla y no estará con River Plate ante Rosario Central

Por el lado de Tigre, se encuentra con los mismos puntos que River, con 7 unidades, y sigue de cerca a Independiente Rivadavia en los puestos de arriba, por lo que es un duelo directo.

Embed

El Matador se ilusiona con dar pelea en el Torneo Apertura luego de su prometedor inicio. Los comandados por Diego Dabove ganaron sus dos partidos como local (2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y 3-1 ante Racing) e igualaron 1-1 en su excursión a Córdoba a la casa de Belgrano.

Posibles formaciones de River Plate y Tigre

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo.

Temas:

Matías Viña River Plate Tigre Marcelo Gallardo

Seguí leyendo

Las más leídas

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y presidente de la República, Yamandú Orsi en la gira del gobierno uruguayo por China
DERECHOS DE TV

AUF y Tenfield, en China, avanzan hacia la firma de los contratos: el fútbol uruguayo no se verá gratis y liberan la señal un fin de semana más

Comenzó la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya con victoria de Liverpool ante Albion y empate entre Wanderers y Defensor Sporting
COMIENZA LA LIGA

Comenzó la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya con victoria de Liverpool ante Albion y empate entre Wanderers y Defensor Sporting

Dónde se podrá ver el fútbol uruguayo en los cables y por streaming en el inicio del Torneo Apertura 2026
FÚTBOL URUGUAYO

Dónde se podrá ver el fútbol uruguayo en los cables y por streaming en el inicio del Torneo Apertura 2026

Matías Arezo 
TORNEO APERTURA

Peñarol vs Montevideo City Torque: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo en el arranque del Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos