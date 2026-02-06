Dólar
Dónde se podrá ver el fútbol uruguayo en los cables y por streaming en el inicio del Torneo Apertura 2026

Este viernes se inicia el primer torneo de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya

6 de febrero 2026 - 17:43hs
jesús trindade julián millán supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201
Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Con dos partidos se abrirá este viernes el Torneo Apertura de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya, con Peñarol jugando el sábado frente a Montevideo City Torque y Nacional visitando el domingo a Boston River.

Los aurinegros serán locales en el Campeón del Siglo, mientras que los tricolores visitarán al sastre en Florida.

En este link podés ver todos los detalles de la primera fecha con horarios, canchas, árbitros y jueces.

Hasta este viernes la AUF no firmó los nuevos contratos a través de los cuales negoció los derechos de TV del fútbol uruguayo por US$ 67.500.000.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y presidente de la República, Yamandú Orsi en la gira del gobierno uruguayo por China
DERECHOS DE TV

AUF y Tenfield, en China, avanzan hacia la firma de los contratos: el fútbol uruguayo no se verá gratis y liberan la señal un fin de semana más

Eduardo Ache, integrante del comité ejecutivo de la AUF; Ignacio Alonso, presidente de la AUF, y Yamandú Orsi, presidente de la República, en la gira del gobierno uruguayo por China
FÚTBOL URUGUAYO

Gira de la AUF por China: inversiones para la remodelación del Estadio Centenario para el Mundial 2030 y un intercambio en la base del fútbol

A raíz de esa situación liberó nuevamente la señal para que Tenfield (streaming) y el consorcio Torneos/Directv (cable) puedan ofrecer a quienes compraron el fútbol los ocho partidos de la primera fecha en las señales de cable y de streaming.

Además, también quedaron liberados para que el consorcio Team Click-Antel puedan colocar los partidos de la primera fecha del Torneo Apertura en el exterior y Mediapro en el mercado de apuestas. Ambos ganaron las licitaciones en esos rubros.

Sin contratos firmados, AUF y Tenfield avanzaron esta semana en China en los detalles finales para suscribir el acuerdo para el período 2026-2029.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y el dirigente Eduardo Ache, y representantes de la empresa Tenfield acompañando la gira del presidente Yamandú Orsi por el gigante asiático.

Esperan firmar el acuerdo la próxima semana, cuando arriben a Montevideo.

Dónde ver el fútbol uruguayo en la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Los ocho partidos de la primera fecha del Torneo Apertura se podrán ver en todos los cables del país y en las señales de streaming.

Estará en todos los cables: Directv, Flow, Cablevisión, Montecable, TCC, Nuevosiglo, y todos las cableoperadoras del interior.

También se podrá ver por streaming a través de Disney+ y AntelTV.

Torneo Apertura

