Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / JUEGOS OLÍMPICOS

Inyecciones para agrandar el tamaño del pene por supuestas trampas de los esquiadores, son investigadas y eclipsan lo deportivo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Entre la polémica y el escándalo en el día que comienza la gesta deportiva

6 de febrero 2026 - 13:27hs
Saltos de esquí

Saltos de esquí

EFE

Mientras este viernes comienzan de manera oficial los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, la controversia por supuestas trampas en el salto de esquí escaló de manera inesperada luego de que se llevara a cabo una investigación oficial sobre el uso de técnicas para alargar el pene y modificar el ajuste de los trajes de los deportistas, un método que podría traducirse en ventajas competitivas y que ahora se sitúa en el centro del antidopaje.

Este tema surgió luego de que medios alemanes difundieran que saltadores habrían recurrido a inyecciones de ácido hialurónico para aumentar la zona de la ingle, alterando así la superficie de sus uniformes, lo que permitiría prolongar el vuelo y alcanzar distancias superiores.

La polémica está instalada

En las últimas horas, responsables antidopaje de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 indicaron que examinarán cualquier indicio sobre la relación de este procedimiento con el dopaje, según señalaron en una rueda de prensa en Milán, a horas de la ceremonia inaugural.

La presión internacional creció tras la declaración del presidente polaco de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, quien aseguró: "El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que les prometo que voy a ponerme con esto“.

Luis Angulo entrenó por primera vez en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con el colombiano Luis Angulo en Peñarol a pocas horas de su llegada al club

Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol 
PEÑAROL

Nahuel Herrera tiene una lesión muscular que lo complica para jugar con Peñarol el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura

La investigación responde a las inquietudes difundidas por el diario alemán Bild, en base a la hipótesis de que el incremento de la entrepierna mediante ácido hialurónico proporcionaría una ventaja aerodinámica, pues el volumen adicional en esa zona permite a los atletas ocupar una mayor superficie en el aire, facilitando vuelos extendidos y aterrizajes más lejanos.

Según declaraciones recogidas por el mencionado medio, Kamran Karim, médico del Hospital Maria-Hilf de Krefeld, explicó en enero que es posible lograr un “engrosamiento temporal y visible del pene mediante inyecciones de parafina o ácido hialurónico”, aunque subrayó que esta intervención conlleva riesgos médicos considerables. Además, advirtió acerca del riguroso marco normativo existente en cuanto a los trajes de salto de esquí, que expone a los infractores a sanciones en caso de detectarse modificaciones.

El director general de la AMA, Olivier Niggli, manifestó su intención de esclarecer la situación: "No conozco los detalles del salto de esquí, ni cómo eso puede mejorar el rendimiento, pero si se da, examinaremos toda información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje“.

Las investigaciones ponen foco en la posibilidad de que el procedimiento, respaldado por la teoría de que el volumen en la ingle modifica la amplitud del uniforme, constituya una infracción ética y médica en el deporte olímpico. Las regulaciones sobre los trajes son especialmente estrictas y cualquier alteración puede derivar en descalificaciones o sanciones disciplinarias.

Temas:

Juegos Olímpicos invierno esqui

Seguí leyendo

Las más leídas

Carlos Zambrano, uno de los denunciados
DENUNCIA INTERNACIONAL

El relato de la argentina que denunció violación en Uruguay por tres futbolistas peruanos: "Estaba como desmayada pero escuchaba voces; decían 'podés con los tres'"

Karim Benzema
ARABIA SAUDITA

Karim Benzema debutó con tres goles en Al Hilal, Darwin Núñez no estuvo ni en el banco y Gustavo Tejera fue el juez

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi
DERECHOS DE TV

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera
NACIONAL

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos