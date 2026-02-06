El ganado gordo se vende a precios históricos: los valores que se manejaron en Agro en Punta

Ganado gordo con precios altos (en la foto, el remate de Plaza Rural, en Agro en Punta).

Los precios del ganado gordo subieron otro peldaño esta semana y se acercan a los récords de 2022 –en el 2025 los máximos quedaron a un paso de ser alcanzados–, en un mercado que continúa tonificado , con nuevas referencias tras remates en Agro en Punta .

Además, se esperan lluvias que generan expectativa y pueden ser decisivas en los movimientos del ganado en algunas zonas del país durante los próximos días.

La faena de hacienda de corral con destino a cuota 481 -que continuará hasta alrededor del 20 de este mes- no ha incidido en el interés de compra de ganado de pasto por parte de los frigoríficos, aunque la ventana genera cierta disparidad tanto en precio como en entradas a planta.

Fue una semana con pocas operaciones. “No hay ganado gordo terminado. Veo una industria demandante e interesada de hacerse de los lotes”, comentó Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales.

Novillos, vacas y vaquillonas

Los negocios por novillos gordos se cierran entre US$ 5,40 y US$ 5,50 por kilo, con algunos centavos por encima en lotes de punta.

La vaca especial ronda los US$ 5,20 por kilo, con cargas ágiles en torno a una semana.

Promediando la semana los precios parecían encontrar un techo pero la puja se reafirmó sobre el final de la semana, dijo un operador ganadero.

El abasto mantiene una fuerte dinámica, con referencias para la vaquillona en US$ 5,35 a US$ 5,40 por kilo y los novillos especiales de abasto entre US$ 5,20 y US$ 5,25.

“Se ha dado una suba bastante vertiginosa desde los primeros días de enero que arrancamos con US$ 5 dólares y monedas a hoy, los primeros días de febrero. Capaz que el mercado tendría que estabilizarse en estos precios, pero veremos. La ventana de cuota 481 no tuvo mayor incidencia en el ganado de campo”, apuntó el consignatario.

El novillo gordo arrancó el año en US$ 5,02 por kilo y un mes después algunos negocios alcanzan los US$ 5,50.

El último promedio reportado por la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) fue de US$ 5,36 y el máximo de mayo de 2022 fue US$ 5,51 por kilo en cuarta balanza.

La referencia del Instituto Nacional de Carnes (INAC) para el novillo de campo fue también de US$ 5,36 con una suba de 1,7% en la última semana, y negocios concentrados entre US$ 5,28 y US$ 5,46.

“Si lo comparás a nivel regional... en Brasil estás hablando de US$ 4,31 los novillos y en Paraguay en el eje de US$ 4,60. O sea, los precios están más alegres en todos lados”, destacó Núñez.

En Brasil es la referencia más alta desde 2022 y en el mercado paraguayo equipara el techo de mediados de 2025.

Enero: la menor faena de vacunos en tres años

La falta de oferta se refleja en la operativa industrial, que tuvo el enero con menor faena de los últimos tres años en Uruguay. Fueron 179.503 cabezas, marcando una caída interanual de 13%.

En la última semana la faena fue de 45.984 reses, estable respecto a la semana anterior.

Esta menguante disponibilidad de ganado hace desafiante para los frigoríficos hacerse de volumen, en un escenario internacional ávido por carne vacuna. En enero se alcanzó el mejor precio de exportación para el mes desde que hay registros, con US$ 5.394 por tonelada, una suba de 15% si se compara con mismo periodo de 2025.

Lo que pasó en Agro en Punta

Acompañando la firmeza del gordo, febrero arrancó en la reposición con un mercado encendido y demanda total en los remates virtuales de esta semana.

El remate especial de Plaza Rural “Hereford de Punta” realizado el miércoles en Agro en Punta colocó el 100% de la oferta de ganado sola marca.

Los terneros promediaron US$ 3,61 por kilo, 30 centavos por encima del remate general del consorcio en diciembre, y un promedio al bulto de US$ 683.

En “Plaza Angus”, este jueves, también hubo 100% de ventas, con un promedio para los terneros de US$ 3,71 por kilo -con máximos que tocaron los US$ 4,20- y US$ 789 al bulto.

Pantalla Uruguay, el viernes, colocó todos los terneros en oferta a un promedio récord de US$ 3,71 con una suba de 25 centavos respecto al remate de enero. También fueron máximos históricos los valores de los novillos.

El sur del país, principalmente, está sintiendo la falta de lluvias, aunque eso no ha generado mayor movimiento de oferta, que es inferior a la demanda.

“El factor clima hoy no da la impresión que estuviera incidiendo ni en el ganado gordo ni en el ganado para el campo. Veremos un poco si febrero cambia la racha y empieza a llover en la segunda quincena un poco más. Te diría que el mercado se va a tonificar aún más porque hay poca oferta realmente de ganado para el campo”, estimó Núñez.