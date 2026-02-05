Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / Agro / DESARROLLO

La apuesta de Florida para convertirse en un polo logístico y tecnológico y lo que puede aprender del "Silicon Valley" de Argentina

Ambas ciudades cuentan con un tejido de asociaciones y actores sociales similares, además de compartir características en términos de una matriz productiva enfocada en el agro

5 de febrero 2026 - 18:47hs
Florida

Florida avanza en un proyecto estratégico que busca posicionar al departamento como un polo industrial, logístico y tecnológico. La iniciativa contempla la construcción de un polo industrial, un puerto seco y una zona de servicios logísticos, con el objetivo de potenciar la actividad productiva y atraer inversiones. Según informaron los impulsores del proyecto en su momento, el emprendimiento permitiría generar más de 700 empleos directos y más de 2.000 puestos de trabajo indirectos.

Ahora en el marco de Agro en Punta, integrantes del gobierno de este departamento adelantaron que el proyecto cuenta con acuerdos tanto con el gobierno departamental como con el gobierno central. De acuerdo con lo expuesto por sus referentes, ya se mantuvieron reuniones con el presidente Yamandú Orsi y el proceso se encuentra en una etapa de definición de acuerdos de entendimiento con inversores, entre los que se destaca un primer grupo de origen brasileño.

Los próximos pasos, adelantaron, incluyen la firma de esos acuerdos, la presentación formal del proyecto para su declaración como emprendimiento de interés industrial y, posteriormente, la obtención de las autorizaciones correspondientes por parte del Estado, en particular a través de la Administración Nacional de Puertos.

Más noticias
Carlos Enciso junto a Yamandú Orsi, Fernanda Cardona y la delegación de inversores alemanes
REUNIÓN

Carlos Enciso se reunió con Yamandú Orsi para presentar una propuesta de inversores alemanes en Florida

video: intento robar una panaderia en la blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Desde el ecosistema vinculado a la iniciativa aseguran que existe un fuerte interés de distintos actores públicos y privados para que el proyecto avance, y confían en que su lanzamiento funcione como disparador para atraer nuevos inversores y financiadores de la región, especialmente del sur de Brasil.

En paralelo, los representantes del gobierno de Florida destacaron la importancia de avanzar en la formación de capital humano y en la articulación con instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica, como un factor clave para generar valor en el largo plazo y consolidar una base sostenible para el desarrollo del departamento.

Tandil: el ejemplo a seguir desde Florida

WhatsApp Image 2026-02-05 at 2.54.14 PM (1)

En este contexto, durante Agro en Punta la intendencia de Florida presentó el caso de Tandil, una ciudad argentina de perfil intermedio que ha logrado posicionarse como un polo tecnológico, frecuentemente denominada el “Silicon Valley" del interior bonaerense.

En este escenario, el polo tecnológico de Tandil agrupa a empresas y profesionales enfocados en la economía del conocimiento, creando un ecosistema innovador con énfasis en la formación de talento, la radicación de emprendimientos y el impacto en la región. En la actualidad cuentan con más de 50 empresas asociadas. Además, la ciudad tiene una fuerte apuesta por la formación y el capital humano.

Según explicó el ingeniero Alejandro Bonadeo, referente del polo tecnológico de Tandil, ambas ciudades cuentan con un tejido de asociaciones y actores sociales muy similar, además de compartir características en términos de una matriz productiva enfocada en el agro.

Para Bonadeo, esto hace que el involucramiento del entramado social y productivo local sea clave.

“No puede haber nada de lo que estamos hablando si no hay actores claves en la sociedad, personas, instituciones”, sostuvo, al tiempo que destacó a la población como socios estratégicos del desarrollo.

En esa línea, el especialista definió tanto a Florida como a Tandil como complejos agroindustriales.

“Es un sistema productivo-económico que integra la producción agropecuaria con la industria, los servicios, la infraestructura y las instituciones, con el objetivo de transformar materias primas en bienes intermedios o finales, generando valor agregado y dinamizando el desarrollo territorial y económico”.

Desde esta mirada, sostuvo que el polo logístico aparece como un actor clave para la proyección de Florida al mundo, aunque Bonadeo advirtió que la tecnología por sí sola no alcanza.

“La tecnología se puede adquirir pero después hay un proceso de formación para que esa tecnología sea apropiada. Si no hay suficiente feedback desde el territorio hacia la investigación la innovación no se va a dar”, afirmó.

Por eso, subrayó la necesidad de una estrategia con visión global, en la que universidades y socios tecnológicos estén estrechamente vinculados al productor y al agregado de valor en origen. Como ejemplo, mencionó el caso de Tandil, donde se logró agregar valor a la producción porcina, desarrollar una denominación de origen y articular la producción con el turismo y la gastronomía, generando nuevas oportunidades de crecimiento. En ese marco, también señaló el potencial del frigorífico como una de las oportunidades con las que cuenta Florida.

“Las innovaciones junto con la definición de los lineamientos para el Desarrollo Territorial de Florida, son los nuevos desafíos para asegurar a todos los habitantes una mayor calidad de vida, con la certeza que cada proceso que involucre a la comunidad en su conjunto, trae nuevos paradigmas para la proyección en el tiempo de todos los sectores socioproductivos del territorio”, cerró.

Temas:

apuesta Florida Polo Argentina Agro en Punta 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Ignacio Álvarez anunció su nuevo programa de streaming, Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez anunció el nombre de su nuevo programa y confirmó al equipo que lo acompañará en su vuelta a la pantalla

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Tiburcio Gómez y Tomás Gómez
POLICIALES

Arresto ciudadano en Buceo: vecinos golpearon brutalmente a un hombre que irrumpió en una casa y manoseó a una niña de cinco años

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas
Histórico

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos