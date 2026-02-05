La apuesta de Florida para convertirse en un polo logístico y tecnológico y lo que puede aprender del "Silicon Valley" de Argentina

Florida avanza en un proyecto estratégico que busca posicionar al departamento como un polo industrial, logístico y tecnológico . La iniciativa contempla la construcción de un polo industrial, un puerto seco y una zona de servicios logísticos, con el objetivo de potenciar la actividad productiva y atraer inversiones . Según informaron los impulsores del proyecto en su momento, el emprendimiento permitiría generar más de 700 empleos directos y más de 2.000 puestos de trabajo indirectos .

Ahora en el marco de Agro en Punta , integrantes del gobierno de este departamento adelantaron que el proyecto cuenta con acuerdos tanto con el gobierno departamental como con el gobierno central. De acuerdo con lo expuesto por sus referentes, ya se mantuvieron reuniones con el presidente Yamandú Orsi y el proceso se encuentra en una etapa de definición de acuerdos de entendimiento con inversores, entre los que se destaca un primer grupo de origen brasileño.

Los próximos pasos, adelantaron, incluyen la firma de esos acuerdos, la presentación formal del proyecto para su declaración como emprendimiento de interés industrial y, posteriormente, la obtención de las autorizaciones correspondientes por parte del Estado, en particular a través de la Administración Nacional de Puertos.

Desde el ecosistema vinculado a la iniciativa aseguran que existe un fuerte interés de distintos actores públicos y privados para que el proyecto avance, y confían en que su lanzamiento funcione como disparador para atraer nuevos inversores y financiadores de la región, especialmente del sur de Brasil.

En paralelo, los representantes del gobierno de Florida destacaron la importancia de avanzar en la formación de capital humano y en la articulación con instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica, como un factor clave para generar valor en el largo plazo y consolidar una base sostenible para el desarrollo del departamento.

Tandil: el ejemplo a seguir desde Florida

En este contexto, durante Agro en Punta la intendencia de Florida presentó el caso de Tandil, una ciudad argentina de perfil intermedio que ha logrado posicionarse como un polo tecnológico, frecuentemente denominada el “Silicon Valley" del interior bonaerense.

En este escenario, el polo tecnológico de Tandil agrupa a empresas y profesionales enfocados en la economía del conocimiento, creando un ecosistema innovador con énfasis en la formación de talento, la radicación de emprendimientos y el impacto en la región. En la actualidad cuentan con más de 50 empresas asociadas. Además, la ciudad tiene una fuerte apuesta por la formación y el capital humano.

Según explicó el ingeniero Alejandro Bonadeo, referente del polo tecnológico de Tandil, ambas ciudades cuentan con un tejido de asociaciones y actores sociales muy similar, además de compartir características en términos de una matriz productiva enfocada en el agro.

Para Bonadeo, esto hace que el involucramiento del entramado social y productivo local sea clave.

“No puede haber nada de lo que estamos hablando si no hay actores claves en la sociedad, personas, instituciones”, sostuvo, al tiempo que destacó a la población como socios estratégicos del desarrollo.

En esa línea, el especialista definió tanto a Florida como a Tandil como complejos agroindustriales.

“Es un sistema productivo-económico que integra la producción agropecuaria con la industria, los servicios, la infraestructura y las instituciones, con el objetivo de transformar materias primas en bienes intermedios o finales, generando valor agregado y dinamizando el desarrollo territorial y económico”.

Desde esta mirada, sostuvo que el polo logístico aparece como un actor clave para la proyección de Florida al mundo, aunque Bonadeo advirtió que la tecnología por sí sola no alcanza.

“La tecnología se puede adquirir pero después hay un proceso de formación para que esa tecnología sea apropiada. Si no hay suficiente feedback desde el territorio hacia la investigación la innovación no se va a dar”, afirmó.

Por eso, subrayó la necesidad de una estrategia con visión global, en la que universidades y socios tecnológicos estén estrechamente vinculados al productor y al agregado de valor en origen. Como ejemplo, mencionó el caso de Tandil, donde se logró agregar valor a la producción porcina, desarrollar una denominación de origen y articular la producción con el turismo y la gastronomía, generando nuevas oportunidades de crecimiento. En ese marco, también señaló el potencial del frigorífico como una de las oportunidades con las que cuenta Florida.

“Las innovaciones junto con la definición de los lineamientos para el Desarrollo Territorial de Florida, son los nuevos desafíos para asegurar a todos los habitantes una mayor calidad de vida, con la certeza que cada proceso que involucre a la comunidad en su conjunto, trae nuevos paradigmas para la proyección en el tiempo de todos los sectores socioproductivos del territorio”, cerró.