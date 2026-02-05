Oddone lidera misión al Reino Unido con foco en inversiones y cooperación institucional

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , liderará una delegación oficial que viajará al Reino Unido entre el 9 y el 13 de febrero, con una agenda enfocada en la promoción de inversiones, infraestructura, sostenibilidad y cooperación institucional.

La misión, invitada por la Embajada del Reino Unido en Montevideo, estará integrada también por la directora nacional de Inversiones, Isabella Antonaccio; el director de Asesoría en Política Comercial, Juan Labraga; y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

Durante la visita se prevén reuniones con autoridades del gobierno británico, instituciones financieras, inversores, ámbitos académicos y organismos especializados en infraestructura, innovación y desarrollo sostenible, informó el MEF.

Entre los encuentros bilaterales se destacan instancias con el subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Desarrollo, Chris Elmore, y con el ministro de Estado del Departamento de Negocios y Comercio, Chris Bryant.

En materia de promoción de inversiones e infraestructura, las autoridades participarán junto a empresas y especialistas internacionales en una mesa redonda sobre clima, naturaleza e infraestructura, organizada por British Expertise International.

Asimismo, está prevista una reunión con la National Infrastructure and Service Transformation Authority (NISTA) para intercambiar experiencias vinculadas a infraestructura y transformación de los servicios públicos, así como un encuentro con expertos asociados al Satellite Applications Catapult.

En el plano académico, la delegación visitará la London School of Economics and Political Science (LSE) y mantendrá un intercambio con estudiantes uruguayos que residen en el Reino Unido a través del programa Chevening.