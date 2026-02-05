Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Arresto ciudadano en Buceo: vecinos golpearon brutalmente a un hombre que irrumpió en una casa y manoseó a una niña de cinco años

La madre de la niña, una mujer de 33 años, relató que el hombre se acercó a su hija, le ofreció un caramelo y luego la manoseó

5 de febrero 2026 - 8:12hs
El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Tiburcio Gómez y Tomás Gómez

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Tiburcio Gómez y Tomás Gómez

Captura de pantalla / Telenoche (Canal 4)

La Policía investiga un incidente ocurrido este miércoles en el barrio Buceo, donde un hombre de 28 años irrumpió en una casa, manoseó a una niña de cinco años y resultó lesionado tras un arresto ciudadano.

Según informó Telenoche (Canal 4), el episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Tiburcio Gómez y Tomás Gómez, cuando un vecino de la zona irrumpió en una vivienda y abordó a la menor.

La madre de la niña, una mujer de 33 años, relató que el hombre se acercó a su hija, le ofreció un caramelo y luego la manoseó. La situación fue advertida por el hermano de la niña, un joven de 18 años, quien, al salir de su habitación, se percató del ataque.

El joven reaccionó rápidamente y persiguió al intruso hasta la calle, donde lo golpeó. Otros vecinos se unieron al joven y colaboraron en el arresto ciudadano del agresor. El hombre fue asistido en el lugar por una unidad de emergencia médica, que verificó que estaba consciente pero presentaba traumatismo en la cabeza y sangrado en un oído. Debido a la entidad de las lesiones, fue trasladado a un centro asistencial.

Por su parte, la niña no presentó lesiones físicas tras el incidente. Desde el entorno del agresor se ha señalado que el hombre padece de discapacidad mental, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

La investigación continúa para esclarecer los detalles del suceso y las circunstancias que rodearon el arresto.

Temas:

arresto ciudadano hombre niña Buceo

