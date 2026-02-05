Caso Jeffrey Epstein | Rompió el silencio la exesposa de Bill Gates: "Tienen que dar respuestas"

Luego de ser mencionada junto a su exesposo, Bill Gates, en uno de los documentos del caso Jeffrey Epstein, el expediente de más de tres millones de páginas, Melinda Gates rompió el silencio y pidió justicia para las víctimas de la presunta red de trata.

En una entrevista concedida al pódcast de NPR, la filántropa y empresaria, de 61 años, detalló cómo se sintió tras la publicación de un tramo de los archivos desclasificados el viernes por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En esos documentos se desliza la versión de que el propio Epstein, hallado sin vida en 2019, habría asistido al cofundador de Microsoft a “conseguir medicamentos para lidiar con las consecuencias de mantener relaciones sexuales con chicas rusas”.

“Cualquier pregunta que quede ahí (…) esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Necesitan respuesta a esas cosas, no para mí”, sentenció Melinda, quien además confesó sentirse “muy feliz de estar lejos de todo ese mundo”.

Embed La exesposa del fundador de Microsoft explicó que la lectura de los informes le resulta especialmente difícil por razones personales. “Recuerdo ser de esos años, de esas chicas”, afirmó, en alusión a la edad de muchas de las víctimas al momento de los hechos denunciados.

“Espero que haya alguna justicia para esas mujeres ahora” - Melinda Gates. Según relató, la aparición constante de nuevos detalles le trae a la memoria “momentos muy, muy dolorosos”, aunque aseguró haber hecho un esfuerzo consciente por seguir adelante. image Bill Gates se reunió muchas veces con Jeffrey Epstein La difusión de los archivos se realizó en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada en noviembre, que ordenó desclasificar los registros judiciales y administrativos vinculados a la investigación sobre el financista acusado de abuso sexual y tráfico de menores