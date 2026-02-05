Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Mundo / JUSTICIA

Caso Jeffrey Epstein | Rompió el silencio la exesposa de Bill Gates: "Tienen que dar respuestas"

La exesposa del fundador de Microsoft explicó que la lectura de los informes le resulta especialmente difícil por razones personales

5 de febrero 2026 - 10:35hs
Caso Jeffrey Epstein

Luego de ser mencionada junto a su exesposo, Bill Gates, en uno de los documentos del caso Jeffrey Epstein, el expediente de más de tres millones de páginas, Melinda Gates rompió el silencio y pidió justicia para las víctimas de la presunta red de trata.

En una entrevista concedida al pódcast de NPR, la filántropa y empresaria, de 61 años, detalló cómo se sintió tras la publicación de un tramo de los archivos desclasificados el viernes por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En esos documentos se desliza la versión de que el propio Epstein, hallado sin vida en 2019, habría asistido al cofundador de Microsoft a “conseguir medicamentos para lidiar con las consecuencias de mantener relaciones sexuales con chicas rusas”.

“Cualquier pregunta que quede ahí (…) esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Necesitan respuesta a esas cosas, no para mí”, sentenció Melinda, quien además confesó sentirse “muy feliz de estar lejos de todo ese mundo”.

Más noticias
testamento de jeffrey epstein: revelan quienes eran los 44 herederos de la millonaria fortuna
ESTADOS UNIDOS

Testamento de Jeffrey Epstein: revelan quienes eran los 44 herederos de la millonaria fortuna

La pareja se divorció en 2021.

"Me lleva a momentos dolorosos de mi matrimonio": Melinda French Gates reacciona ante las menciones a su exmarido en los documentos de Epstein

Embed

La exesposa del fundador de Microsoft explicó que la lectura de los informes le resulta especialmente difícil por razones personales. “Recuerdo ser de esos años, de esas chicas”, afirmó, en alusión a la edad de muchas de las víctimas al momento de los hechos denunciados.

“Espero que haya alguna justicia para esas mujeres ahora” - Melinda Gates.

Según relató, la aparición constante de nuevos detalles le trae a la memoria “momentos muy, muy dolorosos”, aunque aseguró haber hecho un esfuerzo consciente por seguir adelante.

image
Bill Gates se reuni&oacute; muchas veces con Jeffrey Epstein

Bill Gates se reunió muchas veces con Jeffrey Epstein

La difusión de los archivos se realizó en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada en noviembre, que ordenó desclasificar los registros judiciales y administrativos vinculados a la investigación sobre el financista acusado de abuso sexual y tráfico de menores

Temas:

Jeffrey Epstein Bill Gates

Seguí leyendo

Las más leídas

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado
CONTAMINACIÓN EN PLAYAS

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí
CONEXIÓN GANADERA

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja
POLICIALES

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos