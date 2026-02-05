Los mapas de empleo, desempleo e informalidad laboral de Uruguay en el cierre de 2025

Las tasas de empleo, desempleo e informalidad laboral mostraron realidades diferentes a nivel nacional en el cierre del año pasado. El mayor porcentaje de desocupación se registró en Treinta y Tres, mientras que el no registro a la seguridad social se observó en departamentos fronterizos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosó datos del mercado laboral por áreas geográficas del último trimestre móvil (octubre -diciembre) del año pasado. El organismo señala en el informe que las medias móviles trimestrales son más estables al utilizar información de meses anteriores, lo que aumenta el tamaño efectivo de la muestra para producir estimaciones .

A nivel nacional aumentó un 1,4% la cantidad de empleados, que pasaron de 1.748.800 en el último trimestre de 2024 a 1.773.300 en el cierre del año pasado . a su vez, la tasa de desempleo bajó 1,1% en la comparación interanual desde 138.800 a 137.200 .

En el caso de los empleados, Montevideo lideró el listado con 699.400 con una variación marginal respecto al año anterior . Sin embargo, la mayor tasa de empleo se observó en Soriano con 66,2%, seguido por Maldonado con 656,6% y Flores con 65,5% .

El desempleo se acentuó en Montevideo por un aspecto de densidad geográfica. En el cierre del año hubo 54.300 desocupados (7,2%) frente a los 47.400 de 2024. En este caso, el desempleo montevideano creció 14,5%.

Pero a nivel porcentual el mayor registro estuvo en Treinta y Tres con 13,7%, casi un punto porcentual por encima del registro del último trimestre de 2024. Después se ubicaron los registros en departamentos fronterizos: Paysandú (9,7%) y Rivera (9,1%).

Como concepto general, el INE aclaró que es necesario tener en cuenta que algunos departamentos están sujetos a fenómenos zafrales o estacionales (por ejemplo Maldonado, en verano por el turismo) que impactan fuertemente sobre la movilidad de la mano de obra y por tanto, sobre las estadísticas a nivel geográfico del lugar de residencia de las personas.

Añadió que en áreas geográficas con poca densidad poblacional, shocks relativamente pequeños (como la apertura de una empresa grande), pueden tener un impacto muy importante sobre las estadísticas.

Informalidad laboral

El informe del INE marcó que el no registro a la seguridad social en el último trimestre de 2025 fue de 21,7%. El estudio con información del período entre octubre y diciembre de 2024 no incluyó el porcentaje nacional de informalidad laboral. El dato disponible es de 22,7% y corresponde a todo el 2024.

En el cuarto trimestre del año pasado, el no registro más alto se observó en Cerro Largo con 44,2% y Rivera con 42,3%. En el primer caso se verificó un descenso interanual de prácticamente 3 puntos porcentuales, mientras que en el segundo hubo una suba de 1,2 puntos porcentuales.