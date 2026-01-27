Mercado de trabajo: el desempleo en Uruguay cerró 2025 con mínima baja interanual

Desempleo en Uruguay

El desempleo terminó 2025 con una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. El empleo y la tasa de actividad se mantuvieron prácticamente sin cambios en la misma comparación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este martes que el desempleo en Uruguay cerró el año en 7%, con un mayor porcentaje en el interior del país (7,2%) y uno menor en Montevideo (6,6%). La cantidad de desocupados bajó respecto al término de 2024 cuando la tasa había llegado a 7,4%.

En el desglose por franjas de edad, el mayor guarismo se verificó entre los 14 y 24 años con 24,3%, seguido por la que está entre los 25 a 29 años con 9,3%.

El porcentaje de desocupados fue más alto en mujeres (8,7%) que en hombres (5,4%).

A su vez, la tasa de actividad se ubicó en 64,5% frente a 64,6% de 2024 y el empleo terminó en 60%, apenas por encima del 59,8% de un año atrás.