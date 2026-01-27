Dólar
Economía y Empresas / trabajo

Mercado de trabajo: el desempleo en Uruguay cerró 2025 con mínima baja interanual

El Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó los datos del mercado laboral en el cierre del año pasado

27 de enero 2026 - 14:32hs
Desempleo en Uruguay

Desempleo en Uruguay

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este martes que el desempleo en Uruguay cerró el año en 7%, con un mayor porcentaje en el interior del país (7,2%) y uno menor en Montevideo (6,6%). La cantidad de desocupados bajó respecto al término de 2024 cuando la tasa había llegado a 7,4%.

En el desglose por franjas de edad, el mayor guarismo se verificó entre los 14 y 24 años con 24,3%, seguido por la que está entre los 25 a 29 años con 9,3%.

El porcentaje de desocupados fue más alto en mujeres (8,7%) que en hombres (5,4%).

A su vez, la tasa de actividad se ubicó en 64,5% frente a 64,6% de 2024 y el empleo terminó en 60%, apenas por encima del 59,8% de un año atrás.

