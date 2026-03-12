Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La reacción del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a la nueva denuncia de AUDAF en su contra: recordó frases de dirigentes de Nacional y redobló su apuesta de críticas

Del "estamos cuidados" de Eduardo Ache al "vos lo viviste en las finales" de Flavio Perchman, Ignacio Ruglio reaccionó a la denuncia de AUDAF recopilando frases de dirigentes de Nacional para volver a atacar a los árbitros

12 de marzo 2026 - 17:10hs
Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, volvió a echar leña al fuego luego de que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) lo denunciara este jueves ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por dichos injuriantes contra la gremial de jueces.

En medio de un clima de total inestabilidad deportiva para Nacional, que hace tres meses y medio fue campeón uruguayo, con el entrenador en la cuerda floja, gran descontento de los hinchas y críticas de todo tipo y color que llueven sobre la gestión de Ricardo Vairo y Flavio Perchman, Ruglio publicó el miércoles un estado de WhatsApp criticando la fijación de los jueces de VAR para los partidos de la sexta fecha del Torneo Apertura.

Luego de ese comunicado, Ruglio posteó en su estado de WhatsApp un video que circula en redes sociales con frases de dirigentes de Nacional en entrevistas con el periodista partidario tricolor Javier Moreira.

Luciano González, juvenil de Peñarol
PEÑAROL

El delantero juvenil de Peñarol que se irá cedido a Argentina, días después de integrar el banco de Diego Aguirre

Diego Aguirre
PEÑAROL

A Diego Aguirre le comunicaron oficialmente la lesión de otro jugador de Peñarol que se perderá tres partidos, mientras confirmaron que Nahuel Herrera se operará el hombro

En uno se ve a Eduardo Ache declarar: "Por algo los llantos no vienen de este lado. ¿Por qué será? Miremos lo que ha pasado y creo que Nacional ha estado cuidado. No quiero entrar en más detalles".

Debajo de la frase de Ache escribió: "Y si no quieren sopa 2 platos. Ya ni lo ocultan pero las cartas son para mí".

HDOonSNaoAAgEzq

Luego Flavio Perchman le responde a Moreira, quien le pide "presión pública" a los dirigentes de Nacional porque los de Peñarol declaran: "Si no los ayudan, les ganamos", a lo que Perchman dice: "Nosotros no nos descansamos nunca y yo te lo dije en las finales y vos lo viviste en las finales. No, no es así".

Ruglio repitió la frase de Perchman: "Yo te lo dije en las finales y vos lo viviste en las finales, ahora no había manera".

Luego escribió: "Esto superó el "ahora analicemos los partidos y vas a ver que estamos cuidados".

"Y tienen la cara de sacar una carta todavía", redobló en su apuesta de críticas contra los árbitros.

HDOonSRbQAEzJBr

Temas:

Ignacio Ruglio Peñarol AUDAF

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

La prensa española, incluyendo la catalana, y la inglesa, llenaron de elogios a Federico Valverde por su noche histórica en Champions League

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde celebra su tercer gol con Vinícius Junior 
URUGUAYOS

¿Por qué no pateó Federico Valverde el penal de Real Madrid? El uruguayo explicó la ejecución de Vinícius, en la que pudo haber llegado a una histórica marca de cuatro goles

El festejo familiar de Federico Valverde tras sus tres goles al City
URUGUAYOS

"Nosotros sabemos todo": el emocionante mensaje de Mina Bonino tras la brillante actuación de Federico Valverde en Real Madrid y el festejo familiar del uruguayo

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Así quedó el mapa de los derechos de TV: la apuesta de Tenfield, la pulseada cable vs streaming y la porción extra (e inesperada) que se llevó Torneos/Directv

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos