La reacción del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a la nueva denuncia de AUDAF en su contra: recordó frases de dirigentes de Nacional y redobló su apuesta de críticas

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, volvió a echar leña al fuego luego de que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) lo denunciara este jueves ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por dichos injuriantes contra la gremial de jueces.

En medio de un clima de total inestabilidad deportiva para Nacional , que hace tres meses y medio fue campeón uruguayo, con el entrenador en la cuerda floja, gran descontento de los hinchas y críticas de todo tipo y color que llueven sobre la gestión de Ricardo Vairo y Flavio Perchman, Ruglio publicó el miércoles un estado de WhatsApp criticando la fijación de los jueces de VAR para los partidos de la sexta fecha del Torneo Apertura.

Eso derivó en una rápida respuesta de parte de los árbitros que en un comunicado anunciaron una nueva denuncia contra Ruglio , el dirigente que tiene mayor cantidad de sanciones ante el Tribunal de Ética , todas por dichos injuriantes contra los árbitros.

Luego de ese comunicado, Ruglio posteó en su estado de WhatsApp un video que circula en redes sociales con frases de dirigentes de Nacional en entrevistas con el periodista partidario tricolor Javier Moreira.

En uno se ve a Eduardo Ache declarar: "Por algo los llantos no vienen de este lado. ¿Por qué será? Miremos lo que ha pasado y creo que Nacional ha estado cuidado. No quiero entrar en más detalles".

Debajo de la frase de Ache escribió: "Y si no quieren sopa 2 platos. Ya ni lo ocultan pero las cartas son para mí".

Luego Flavio Perchman le responde a Moreira, quien le pide "presión pública" a los dirigentes de Nacional porque los de Peñarol declaran: "Si no los ayudan, les ganamos", a lo que Perchman dice: "Nosotros no nos descansamos nunca y yo te lo dije en las finales y vos lo viviste en las finales. No, no es así".

Ruglio repitió la frase de Perchman: "Yo te lo dije en las finales y vos lo viviste en las finales, ahora no había manera".

Luego escribió: "Esto superó el "ahora analicemos los partidos y vas a ver que estamos cuidados".

"Y tienen la cara de sacar una carta todavía", redobló en su apuesta de críticas contra los árbitros.